Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Park Et Devam Et" otopark sistemi, başkentlilere hem ekonomik hem de konforlu bir ulaşım alternatifi sunuyor. Macunköy, Milli Kütüphane ve Koru istasyonlarında geçerli olan sistemde, toplu taşıma kullanan sürücülere 24 saat içinde ücretsiz park etme imkanı sağlanıyor.

Başkent Ankara’da trafikteki araç yoğunluğunu azaltmak, vatandaşları toplu taşıma kullanımına teşvik etmek ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Park Et Devam Et" sistemi sürücüler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hususi araçlarıyla metro veya otobüs istasyonlarına gelen vatandaşların araçlarını güvenle bırakıp yollarına toplu taşımayla devam etmesini sağlayan bu sistemin detayları netleşti. Kişiselleştirilmiş Ankarakart sahiplerinin yararlanabildiği uygulama, belirli kurallar çerçevesinde büyük bir ekonomik avantaj sunuyor.

Hangi Noktalarda Geçerli ve Çalışma Saatleri Nedir?

Sürücülerin günlük seyahat planlamalarında aktif olarak kullanabildiği Park Et Devam Et otoparkları, başkentin stratejik raylı sistem ve toplu taşıma noktalarında konumlandırılıyor. Sistem halihazırda Macunköy, Milli Kütüphane ve Koru istasyonlarındaki otoparklarda aktif olarak hizmet veriyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına otoparkların hizmet saatleri sabah 07.00 ile akşam 23.00 arasında düzenleniyor. Bu saatler dışında otopark giriş ve çıkışlarında aksaklık yaşanmaması için sürücülerin işletme saatlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Otoparkı Ücretsiz Kullanmanın Püf Noktaları

Sistemin en büyük avantajı, toplu taşıma kullanıcılarına sunulan ücretsiz park etme imkanıdır. Bu haktan yararlanabilmek için belirli kuralların eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor:

Otopark hizmetinden tamamen ücretsiz faydalanabilmek için 24 saat içerisinde en az 2 tam bilet (raylı sistem veya otobüs binişi) kullanılması şarttır.

Otoparka giriş yapılan gün, raylı sistemler işletme saatleri içerisinde dönüş yapılması durumunda sürücüler çıkış turnikesinden ücret ödemeden geçiş yapabilir.

Yalnızca toplu taşıma aracına bir kez biniş yapmak ücretsiz tarife için yeterli değildir; ücretsiz kullanım hakkı ancak dönüş yönünün de aktarmasız kullanımı halinde geçerlilik kazanır.

Sadece 1 tam bilet kullanan yolcuların ise otopark ücretinden yüzde 50 oranında indirim alacağı belirtiliyor.

Bir sonraki güne kalan araçlar için ise bırakıldığı günün günlük tarifesi ile ertesi gün kaldığı süreye ait saatlik ücret tahsil edilir.

Harici Kullanım Ücret Tarifesi Netleşti

Toplu taşıma kullanmaksızın otoparkı yalnızca harici olarak değerlendirmek isteyen sürücüler için kademeli bir ücret tarifesi uygulanıyor. Sadece Ankarakart ile ödeme yapılabilen harici kullanım ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

0 - 1 saat arası: 70 TL

1 - 4 saat arası: 85 TL

4 - 9 saat arası: 100 TL

9 - 12 saat arası: 150 TL

12 - 24 saat arası: 200 TL

Sistemi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uygulamanın sorunsuz işleyebilmesi için otopark girişlerinde öncelikle giriş turnikesine toplu taşıma sisteminde kullanılacak kişiselleştirilmiş Ankarakart’ın okutulması ve araç giriş kaydının oluşturulması zorunludur. Daha sonra toplu taşıma sisteminden biniş ücreti ödenerek yolculuğa devam edilir. Kurallara aykırı durumlarda veya usulsüz kullanımlarda ise ilgili yönergede belirtilen ceza hükümleri devreye sokulmaktadır. Başkentte ulaşım maliyetlerini düşürmek ve park sorunu yaşamadan seyahat etmek isteyen sürücüler için bu sistem önemli bir kolaylık sunmaya devam ediyor.