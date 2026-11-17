Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), 17 Kasım 2026 Salı günü Ankara genelinde yürütülecek planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 11 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Çankaya, Mamak, Gölbaşı, Pursaklar ve Kahramankazan’ın da aralarında bulunduğu ilçelerde kesintilerin bazı noktalarda 8 saate kadar sürmesi öngörülüyor. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle elektriklerin kesileceği ve yeniden verileceği saatler…

Başkent Ankara’da enerji altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla Başkent EDAŞ tarafından başlatılan şebeke iyileştirme çalışmaları sürüyor. Kurumun paylaştığı 17 Kasım 2026 Salı günlük kesinti programına göre; sabah saat 09.00 itibarıyla başlayan planlı kesintiler, çalışmaların seyrine bağlı olarak akşam 17.30’a kadar devam edecek.

17 Kasım 2026 Salı Ankara İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Listesi

Çankaya: 09.15 – 17.15 saatleri arasında Yakupabdal, Doğukent ve Kıbrısköy bölgeleri.

Mamak: 09.15 – 17.15 saatleri arasında Yakupabdal, Doğukent ve Kıbrısköy çevresindeki cadde ve sokaklar.

Gölbaşı: 09.00 – 17.00 ile 09.30 – 17.30 saatleri arasında Tulumtaş, Hacılar, Köy İçi ve çevresindeki sokaklar.

Pursaklar: 09.30 – 17.30 saatleri arasında Alparslan, Dede Korkut, Güller, Gülşen, Barbaros Hayrettin, Saray, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi ve çevresindeki sokaklar.

Çubuk: 09.00 – 11.00 , 11.00 – 12.30 , 13.30 – 15.00 ve 15.30 – 17.00 saat aralıklarında Ebru, Hanedan, Farabi, Akasya, Şehit Ferhat Koç ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan sokakları ile numaralı sokaklar.

Bala: 09.30 – 16.00 saatleri arasında Karaburun, Büyükcamili, Büyükboyalık, Küçükcamili, Tatarhüyük, Sarıhüyük, Suyugüzel, Eğribasan ve çevresi.

Çamlıdere: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar ve Çamköy bölgeleri.

Evren: 09.00 – 16.00 saatleri arasında Seymenli ve Fadıllı bölgeleri.

Güdül: 10.00 – 17.00 saatleri arasında Pirireis, Çukurören, Ören, Karaköy ve Yağmurdede çevresi.

Kızılcahamam: 09.30 – 17.30 saatleri arasında Salın ve Köseler bölgeleri.

Kahramankazan:09.30 – 17.00 saatleri arasında Çimşit bölgesi.

Elektrikler Saat Kaçta Gelecek? Vatandaşlara Cihaz Uyarısı

Başkent EDAŞ saha ekiplerinin bakım ve onarım işlemlerini tamamlamasının ardından enerji akışının bölgelere göre saat 11.00 ile 17.30 arasında kademeli olarak yeniden sağlanması bekleniyor. Yetkililer, çalışmaların planlanandan erken bitmesi durumunda şebekeye erken enerji verilebileceğini belirterek, vatandaşların beyaz eşya ve hassas elektronik cihazlarını korumak adına fişten çekmeleri konusunda tedbirli olmalarını tavsiye etti.