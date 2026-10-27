Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28-29 Ekim tarihlerinde geçerli olacak çalışma takvimini duyurdu. Açıklamaya göre 28 Ekim Çarşamba günü büfeler ve marketler belirli saatlerde hizmet verirken, resmi tatil olan 29 Ekim Perşembe günü ise genel olarak kapalı olunacak, sadece belirli Azık büfeleri açık kalacak.

Türkiye’nin en büyük milli bayramlarından biri olan ve başkent genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yerel yönetimlerin iştirakleri ve hizmet birimleri çalışma programlarını netleştirmeye devam ediyor.

Başkentlilerin günlük ekmek ve temel gıda ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, resmi tatil süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 28 ve 29 Ekim tarihlerini kapsayan detaylı çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı.

28 Ekim Çarşamba Günü Çalışma Saatleri ve Açık Olan Noktalar

Bayram arifesini de içine alan 28 Ekim 2026 Çarşamba günü, başkent genelindeki üretim, dağıtım ve satış noktaları vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Yapılan resmi duyuruya göre bu kapsamda geçerli olacak saatler ve hizmet yerleri şu şekilde sıralanıyor:

Halk Ekmek Büfeleri: Ankara genelindeki tüm Halk Ekmek satış büfeleri Çarşamba günü açık olacak ve gün boyu ekmek satışı gerçekleştirilecektir.

Başkent Market Şubeleri: Başkent Market'in GİMAT şubesi saat 21.00’e , Batıkent şubesi ise saat 20.00’ye kadar vatandaşlara hizmet verecektir. Zincirin diğer Başkent Market şubeleri, Başkent Büfeler ile Glütensiz Kafe ise saat 13.00’e kadar açık tutulacaktır.

Azık Büfeler: Çarşamba günü Azık Büfe Güvenpark saat 18.00’e, Azık Büfe Kızılay YKM ile Yüksel Caddesi şubeleri ise saat 20.00’ye kadar hizmet sunmaya devam edecektir. Diğer Azık Büfeleri ise saat 13.00’e kadar açık kalacaktır.





Haber görseli

29 Ekim Perşembe (Resmi Tatil Günü) Uygulaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan ve resmi tatil ilan edilen 29 Ekim 2026 Perşembe günü ise başkentteki Halk Ekmek ve bağlı iştiraklerin operasyonlarında genel bir kapalı olma durumu söz konusu olacak. Vatandaşların bayram günü planlamalarını bu doğrultuda yapabilmesi için duyurulan detaylar şunları kapsıyor:

Halk Ekmek Büfeleri: 29 Ekim Perşembe günü tüm Halk Ekmek satış büfeleri kapalı olacaktır. Bu nedenle vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını bir gün öncesinden temin etmesi öneriliyor.

Başkent Marketler ve Büfeler: Perşembe günü tüm Başkent Market şubeleri, Başkent Büfeler ve Glütensiz Kafe kapalı olacak ve hizmet vermeyecektir.

Açık Olacak İstisnai Noktalar: Resmi tatil gününde vatandaşların acil gıda ve büfe ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla sınırlı sayıda nokta faaliyette olacaktır. Bu kapsamda sadece Azık Büfe Kızılay ile Yüksel Caddesi şubesi, 10.30 - 19.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Diğer tüm Azık Büfeleri ise kapalı tutulacaktır.

Ankara Halk Ekmek yönetimi tarafından paylaşılan bu çalışma takvimi, başkent sakinlerinin bayram sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamaması adına büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, detaylı bilgi ve güncel duyurular için belediyenin resmi iletişim kanallarını takip edebilirler.