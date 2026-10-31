Başkent Ankara’nın Altındağ ve Sincan ilçelerinde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle planlanmayan su kesintileri yaşanıyor. Hacı Bayram ve Fevzi Çakmak mahallelerini etkileyen kesintilerin ardından ekipler arızaları gidermek için sahada çalışma yürütürken, suların verileceği saatler netleşti.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da günlük yaşamı doğrudan etkileyen altyapı arızalarına bir yenisi daha eklendi. Kent genelinde su yönetimini ve kesintisiz arzı sağlamak için çalışmalarını sürdüren yetkili birimler, bazı bölgelerde şebeke hatlarında meydana gelen beklenmedik arızalar nedeniyle planlanmamış su kesintilerine gitmek zorunda kalıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Altındağ ve Sincan ilçelerinde yaşanan su kesintileri, bölge sakinlerinin günlük işlerini aksatırken, arıza ekiplerinin sahadaki yoğun mesaisi aralıksız olarak devam ediyor.

Altındağ İlçesinde 8 Saatlik Su Kesintisi

Başkentin tarihi ve merkezi noktalarından biri olan Altındağ ilçesinde, şebeke altyapısında yaşanan ani bir sorun nedeniyle uzun süreli bir kesinti kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı içerisinde yer alan içme suyu şebeke hattında arıza meydana geldi. Arızanın tespiti ile birlikte bölgede plansız su kesintisi uygulanması kararlaştırıldı.

Toplamda 8 saat sürmesi öngörülen kesinti, sabah saat 09.00 itibarıyla başlarken, tamir çalışmalarının saat 17.00’ye kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu kesintiden özellikle Cumhuriyet Bulvarı ve buraya bağlı olan sokaklar doğrudan etkileniyor. Bölgedeki esnaf ve hane sakinleri suların yeniden akacağı saati beklerken, ekipler arızanın büyümemesi ve su akışının güvenle sağlanması için boru hattında kapsamlı bir onarım faaliyeti yürütüyor.

Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Boru Arızası

Ankara’nın batı aksındaki yoğun nüfuslu yerleşim alanlarından biri olan Sincan ilçesinde de benzer bir altyapı sıkıntısı yaşandı. Fevzi Çakmak Mahallesi 6. Cadde içerisinde bulunan Ø110'luk ana boruda meydana gelen arıza, bölgede ani bir su kesintisini beraberinde getirdi.

Gündüz saat 11.40 itibarıyla başlayan plansız kesinti, Fevzi Çakmak Mahallesi'nin bir kısmını susuz bıraktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, bu bölgedeki arızanın saat 16.00’ya kadar giderilmesi planlanıyor. Boru hattındaki onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahallenin geneline kademeli olarak yeniden su verileceği bildirildi.

Ekipler Sahada Çalışmalarını Sürdürüyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri, başkent genelinde altyapı ömürlerini uzatmak ve ani patlaklara en kısa sürede müdahale edebilmek adına nöbetçi ekiplerin sahada görev yaptığını belirtiyor. Şebeke hatlarında zaman zaman yaşanan bu tür arızaların; hatların yaşlanması, basınç dalgalanmaları veya çevresel faktörlerden kaynaklanabileceği ifade ediliyor.

Kesintilerden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına önlem almaları tavsiye edilirken, onarım çalışmalarının planlanan saatten önce tamamlanması durumunda suların daha erken verilebileceği vurgulanıyor. Başkentte su kesintileri ve altyapı çalışmalarına ilişkin güncel duyuruların resmi kanallardan takip edilmesi önem taşıyor.