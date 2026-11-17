Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Balık Hali'nde 2026 sezonunun eylül ve ekim aylarında rekor kırıldı. Denetimlerden geçerek başkentlilerin sofrasına ulaştırılan 8 bin 800 ton su ürünü arasında, palamut bolluğu dikkat çekti. Ankaralılar iki ayda 6 bin 500 ton palamut tüketerek rekor kırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkent sakinlerinin sağlıklı, güvenilir ve hijyenik koşullarda su ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla Ankara Toptancı Balık Hali'ndeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 balık sezonunun eylül ve ekim aylarını kapsayan iki aylık periyotta, hale ulaştırılan binlerce ton balık titizlikle incelenerek satışa sunuldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 135 oranında büyük bir artışın yaşandığı balık halinde, rekor düzeyde tüketim rakamlarına ulaşıldı.

Halk sağlığını her şeyin üstünde tutan Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı, mesaisine gecenin erken saatlerinde başlayan esnafla birlikte günlük rutin denetimlerini sürdürüyor. Toptancı Halinde gerçekleştirilen kontroller, su ürünlerinin en yüksek kalite standartlarında vatandaşlara ulaşmasını sağlıyor.

Palamut Bolluğu Tüketim Alışkanlıklarını Değiştirdi

Sezonun başından bu yana yaşanan tarihi balık bolluğu doğrudan tüketim tercihlerine de yansıdı. Normal şartlarda başkentte en çok tüketilen balık türü olan hamsi, bu sezon tahtını palamuta kaptırdı. Eylül ve ekim aylarında öne çıkan tüketim istatistikleri şu şekilde sıralandı:

Toplam Su Ürünü Sevkiyatı: Eylül ve ekim aylarında bin 410 araçla toplam 8 bin 800 ton su ürünü Ankara Toptancı Balık Hali'ne ulaştırıldı.

Palamut Tüketim Rekoru: Fiyat uygunluğu ve tarihin en büyük bolluklarından biri sayesinde iki ayda tam 6 bin 500 ton palamut tüketildi.

Hamsi Tüketim Miktarı: Geleneksel lezzetler arasında yer alan hamsi ise bu dönemde 1.600 ton civarında tüketim rakamına ulaştı.

Sıkı Hijyen ve Kalite Kontrolleri Aralıksız Süruyor

Toptancı halindeki güvenlik ve hijyen zinciri, uzman ekipler tarafından titizlikle denetleniyor. Gıda güvenliğinin sağlanması adına yürütülen çalışmalarda öne çıkan unsurlar şunlardır:

Yasal Ölçü Kontrolleri: Hale gelen balıkların yasal avlanma standartlarına uygunluğu açısından en ve boy ölçümleri yapılıyor.

Muhafaza Koşulları: Su ürünlerinin bozulmadan, uygun soğuk zincir ve hijyenik ortamlarda muhafaza edilip edilmediği denetleniyor.

Kesintisiz Gece Mesaisi: Hal esnafı her gün saat 03.00’ten itibaren başkentlilere taze balık ulaştırmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Esnaf ve Yetkililerden Değerlendirmeler

Ankara Toptancı Balık Hali'ndeki bu bereketli sezon hem yerel yönetim yetkililerinin hem de esnafın yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili öne çıkan görüşler şunlardır: