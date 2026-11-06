Kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte BOTAŞ, konut aboneleri için kademeli doğal gaz tarifesi tüketim limitlerini güncelledi. 81 il için yeniden belirlenen kasım ve aralık ayı sınırları kapsamında, özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki yeni tüketim limitleri netleşti. Sınırları aşan haneleri yüksek faturalar bekliyor.

Havaların soğumasıyla birlikte milyonlarca konut abonesini yakından ilgilendiren doğal gaz tüketimlerinde yeni bir döneme girildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte konut abonelerine yönelik kademeli fiyatlandırma sisteminde esas alınacak kasım ve aralık ayı tüketim limitlerini güncelledi.Bölgesel iklim koşulları, geçmiş yıllara ait tüketim verileri ve sıcaklık ortalamaları dikkate alınarak belirlenen 81 ilin yeni limitleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Büyükşehirlerde Kasım ve Aralık Ayı Sınırları Ne Kadar?

İllere göre değişiklik gösteren tüketim sınırları, kış aylarının sert geçtiği bölgelerde ve büyükşehirlerde farklılık arz ediyor. Yapılan son güncellemeyle birlikte üç büyük şehirdeki kritik eşikler de netlik kazandı. Buna göre:

Ankara :Kasım ayı için tüketim limiti 283,78 metreküp olarak belirlenirken, aralık ayında bu sınır 420 metreküp seviyesine yükseliyor.

İstanbul :Ilıman iklim yapısı göz önüne alınarak kasım ayı sınırı 136,01 metreküp , aralık ayı sınırı ise 259,35 metreküp olarak açıklandı.

İzmir:Ege bölgesindeki iklim şartları doğrultusunda kasım ayında 67,97 metreküp, aralık ayında ise 196,23 metreküp tüketim sınırı uygulanacak.

BOTAŞ tarafından yayımlanan bu tablolar, vatandaşların bütçelerini planlaması ve faturalarında sürprizlerle karşılaşmaması adına büyük önem taşıyor.81 ilin tamamını kapsayan detaylı listeye kurumun resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Ankara Doğalgaz Metreküpü Ne kadar?

Ankara'daki meskenler için doğalgaz faturalandırılması, 4 Nisan 2026 itibarıyla hayata geçirilen kademeli tarife sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu uygulamaya göre, aylık tüketim miktarı belirlenen sınırın altında kalan haneler Kademe-1 (destekli tarife) üzerinden metreküp başına ortalama 17,88 TL öderken, bu sınırı aşan yüksek tüketimli aboneler ise tüm tüketimleri Kademe-2 tarifesine tabi tutularak metreküp başına ortalama 26,73 TL ödemektedir.

Kademeli Doğal Gaz Faturası Nasıl Hesaplanıyor?

Uygulanan kademeli tarife sisteminde faturalandırma süreci titiz bir hesaplama gerektiriyor.Doğal gaz dağıtım şirketlerinin bilgilendirmelerine göre, limit değerlendirmesinde temel kriter fatura dönemindeki günlük ortalama tüketim oluyor. İlgili aya denk gelen günlük tüketimin belirlenen yasal sınırın altında kalması durumunda birinci kademe, sınırın üzerine çıkılması durumunda ise daha yüksek tarifeli ikinci kademe birim fiyatı devreye giriyor.

Uzmanlar, aylık toplam tüketim miktarının yanı sıra sayaç okuma tarihleri ve ilgili fatura dönemindeki gün sayısının da hesaplamada belirleyici olduğunu vurguluyor.Kademeli tarifede tüketimin belirlenen sınırı az da olsa aşması, faturanın tamamının yüksek kademeden hesaplanmasına neden olabildiği için abonelerin tüketimlerini yakından takip etmesi gerekiyor. Kış aylarının ısınma giderlerini artırdığı bu dönemde, hanelerin tasarruf tedbirlerine ve tüketim sınırlarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor.