Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere yönelik zam düzenlemesine ilişkin çalışma takvimini açıkladı. Nihai çalışmanın aralık ayında tamamlanarak bütçe görüşmelerinin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında emekli maaşlarına yönelik zam takvimi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin ele alındığı toplantıda konuşan Şimşek, emeklileri ilgilendiren yasal düzenlemenin hazırlık sürecine ve yasalaşma takvimine dair resmi çerçeveyi paylaştı.

Emekli Zammı Düzenlemesi İçin Belirlenen Takvim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere yönelik maaş artışı çalışmalarının aralık ayı içerisinde tamamlanacağını belirtti. Şimşek, hazırlanan yasal düzenlemenin bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Komisyonda milletvekillerine hitap eden Bakan Şimşek, zam çalışmasının nihai aşamaya aralık ayında geleceğini kaydetti. Sürecin meclis takvimiyle eş güdümlü olarak yürütüleceğini vurgulayan Şimşek, kanuni düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meclis onayına sunulmasının planlandığını dile getirdi.

Zam Takviminde Öne Çıkan Aşamalar

Bakan Şimşek tarafından açıklanan çalışma planı doğrultusunda, emekli maaşlarına ilişkin yasal düzenlemenin yürürlüğe giriş süreci belirli aşamalarla ilerleyecek.

Aralık Ayı Çalışmaları: Bakanlık bünyesindeki nihai etki analizleri ve kanun taslağı çalışmaları aralık ayı içinde tamamlanacak.

Bakanlık bünyesindeki nihai etki analizleri ve kanun taslağı çalışmaları aralık ayı içinde tamamlanacak. Meclis Süreci: Bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte yasa teklifi TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.

Bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte yasa teklifi TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Yürürlük ve Netleşme: Yasal çerçevenin meclisten geçmesinin ardından zam oranları, 4 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.

Yeni Maaşlar Enflasyon Verileriyle Netleşecek

Aralık ayı bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek yasalaşması hedeflenen düzenlemenin ardından, zamlı maaşların hesaplanmasında resmi veriler belirleyici rol üstlenecek. Yeni oranlar, 4 Ocak 2027 tarihinde ilan edilecek enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle birlikte doğrudan hesaplara yansıyacak şekilde netleşecek.