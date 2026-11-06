Yaz aylarında taze olarak toplanan ve kış mevsiminde tüketilmek üzere dondurucularda muhafaza edilen yeşil fasulye, zengin besin içeriğiyle mutfakların temel gıdaları arasında bulunuyor. Yüksek lif oranı ve düşük kalorisiyle sağlıklı beslenme programlarının merkezinde yer alan bu sebze, farklı pişirme teknikleri ve tamamlayıcı malzemelerle hem hafif hem de doyurucu geleneksel menülere dönüşüyor.

Hafif ve Sağlıklı Zeytinyağlı Taze Fasulye

Ege mutfağının simge lezzetlerinden zeytinyağlı taze fasulye, domates ve soğan birlikteliğiyle kısık ateşte ağır ağır pişirilen son derece hafif bir yemektir. Sebzenin doğal aromasını koruyan bu klasik tarif, soğuk veya ılık tüketilebilmesiyle öne çıkar.

Malzemeler: 500 gram yeşil fasulye, 2 adet domates, 1 adet kuru soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve yarım çay bardağı sıcak su.

500 gram yeşil fasulye, 2 adet domates, 1 adet kuru soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve yarım çay bardağı sıcak su. Hazırlanışı: İnce doğranmış soğan zeytinyağında hafif pembeleşene kadar kavrulur. Ayıklanan fasulyeler ve küp doğranmış domatesler tencereye ilave edilir. Tuz ve su eklendikten sonra kapağı kapalı olarak kısık ateşte 35-45 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirilir.

Doyurucu Bir Yöresel Tercih Olarak Yumurtalı Fasulye Kavurması

Karadeniz mutfağında kahvaltılardan akşam sofralarına kadar sıkça tüketilen yumurtalı fasulye kavurması, az malzeme ile kısa sürede hazırlanan doyurucu bir alternatiftir. Haşlanan fasulyelerin tereyağı ve yumurta ile harmanlanması lezzeti artırır.

Malzemeler: 500 gram yeşil fasulye, 2 adet yumurta, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı, tuz, karabiber.

500 gram yeşil fasulye, 2 adet yumurta, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı, tuz, karabiber. Hazırlanışı: Temizlenen fasulyeler kaynar suda yumuşayıncaya kadar haşlanarak süzülür. Geniş bir tavada eritilen yağda soğanlar sotelenir, ardından fasulyeler eklenerek birkaç dakika kavrulur. Çırpılan yumurtalar tavadaki karışıma ilave edilerek pişene dek karıştırılır ve sıcak servis yapılır.

Ana Yemek Sofraları İçin Etli Taze Fasulye

Etli taze fasulye, kuşbaşı dana etinin sebzeyle mükemmel uyumunu sunan geleneksel bir tencere yemeğidir. Salçalı sosu ve kıvamlı suyuyla ana menülerin en çok tercih edilen tencere yemekleri arasında yer alır.