İnternetten alışveriş yapan milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren dolandırıcılık yöntemleri yeniden gündemde. Sahte alışveriş siteleri, zararlı yazılımlar ve güvenli olmayan internet bağlantıları üzerinden kart bilgilerinin ele geçirilmesi mümkün olabiliyor. Uzmanlar, özellikle ödeme aşamasında dikkat edilmesi gereken üç önemli riske karşı vatandaşları uyarıyor.

Türkiye'de internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması, kredi kartıyla yapılan dijital ödemeleri günlük hayatın önemli bir parçası haline getirdi. Ancak çevrim içi alışverişlerde kullanılan finansal bilgilerin korunması, dolandırıcılık girişimlerinin artmasıyla daha fazla önem kazandı.

Siber dolandırıcılar, alışveriş yapan vatandaşların kredi kartı numaralarına, son kullanma tarihlerine ve güvenlik kodlarına ulaşmak için farklı yöntemlerden yararlanabiliyor. Özellikle gerçek alışveriş platformlarına benzeyen sahte internet siteleri, kullanıcıların fark etmeden bilgilerini paylaşmasına neden olabiliyor.

Güvenlik uzmanları, kart bilgilerinin korunması için yalnızca alışveriş yapılan sitenin değil, kullanılan cihazın ve internet bağlantısının da güvenli olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kredi Kartı Bilgilerini Tehlikeye Atan 3 Yöntem

İnternetten alışveriş sırasında karşılaşılabilecek başlıca dolandırıcılık yöntemleri şöyle:

Sahte alışveriş siteleri: Bilinen markaların internet sayfalarını taklit ederek kullanıcıların ödeme bilgilerini topluyor.

Zararlı yazılımlar: Bilgisayar veya telefonlara bulaşarak klavye girişlerini ve hassas bilgileri ele geçirebiliyor.

Güvensiz Wi-Fi bağlantıları: Özellikle şifrelenmemiş bağlantılarda ve sahte erişim noktalarında veri güvenliğini riske atabiliyor.

Bu yöntemler, kullanıcıların bilgisi dışında kart işlemleri gerçekleştirilmesine yol açabiliyor.

Sahte İnternet Sitelerine Karşı Adres Kontrolü

Dolandırıcılar, popüler alışveriş sitelerine benzeyen sayfalar hazırlayarak tüketicileri yanıltabiliyor.

Alışveriş öncesinde internet adresinin doğru yazıldığının kontrol edilmesi önem taşıyor. HTTPS bağlantısı bulunsa bile sitenin güvenilir olduğu kesin olarak anlaşılmıyor.

Sanal Kart Kullanımı Güvenliği Artırıyor

Bankaların sunduğu sanal kartlar, internet alışverişlerinde asıl kart bilgilerinin paylaşılmasını azaltabiliyor.

Sanal karta yalnızca alışveriş tutarı kadar limit tanımlanması, bilgilerin ele geçirilmesi durumunda oluşabilecek mali kaybın sınırlandırılmasına yardımcı oluyor.

Şüpheli Kredi Kartı İşlemlerinde Yapılması Gerekenler

Kredi kartı kullanıcılarının mobil bankacılık uygulamalarında anlık işlem bildirimlerini etkinleştirmesi öneriliyor.

Beklenmeyen bir harcama fark edildiğinde kartın geçici olarak kullanıma kapatılması ve bankaya derhal itiraz başvurusu yapılması gerekiyor.

Ayrıca güvenilmeyen bağlantılardan uzak durulması, cihazların güncel tutulması ve ödeme onay kodlarının kimseyle paylaşılmaması finansal güvenliğin korunmasına katkı sağlıyor.