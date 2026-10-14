Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Eczacı Odası ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen Ankara Eczacılık Tarihi Sergi Evi, Ulus İşhanı'nda kapılarını açtı. İki katlı bu özel mekanda, mesleğin köklü geçmişi, tarihi reçeteler ve Atatürk’ün eczanesi olarak bilinen İstanbul Eczanesi'nden kalan nadide eserler sergileniyor.

Başkentin tarihi ve kültürel hafızasına katkı sunacak yepyeni bir merkez kapılarını ziyaretçilere açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Eczacı Odası ve Ankara Kent Konseyi'nin ortaklaşa yürüttüğü kapsamlı proje sonucunda kurulan Ankara Eczacılık Tarihi Sergi Evi, tarihin kalbi sayılan Ulus semtinde resmen hizmete girdi. Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılışı gerçekleştirilen bu iki katlı özel mekan, hem kent sakinlerinin hem de şehri ziyaret eden turistlerin ilgi odağı olmaya aday gösteriliyor.

Ulus İşhanı içerisinde konumlanan sergi evi, yalnızca eczacılık mesleğinin teknik gelişimini değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Başkent'in toplumsal ve kültürel dönüşümünü gözler önüne seriyor. Açılış törenine devlet protokolünün yanı sıra çok sayıda eczacı, akademisyen ve tarih sever katıldı.

Sergi Evi Nerede ve Hangi Amaçla Kuruldu?

Kültür turizminin önemli duraklarından biri haline gelmesi beklenen Ankara Eczacılık Tarihi Sergi Evi, merkezi konumuyla kolayca ulaşılabilen Ulus İşhanı içerisinde yer alıyor. Projenin temel amacı, geçmişten günümüze eczacılık mesleğinin centilmenlik, fedakarlık ve bilimsel gelişim süreçlerini onurlandırmak ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmaktır.

Ankara Eczacı Odası öncülüğünde uzun süren titiz bir çalışma ve derleme sürecinin ardından oluşturulan bu alan, sadece meslek mensuplarının değil, tarihe merak duyan herkesin rahatlıkla ziyaret edebileceği nitelikte tasarlandı.

Sergi Evinde Hangi Eserler ve Hikayeler Yer Alıyor?

İki katlı olarak düzenlenen sergi alanında, ziyaretçileri adeta zaman yolculuğuna çıkaran çok sayıda nadide parça bekliyor. Koleksiyonda öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri, "Atatürk’ün Eczanesi" olarak bilinen tarihi İstanbul Eczanesi'nden günümüze kalan eşsiz objelerdir. Bu kapsamda sergi evinde yer alan bazı önemli unsurlar şunlardır:

Tarihi ilaç yapımında kullanılan eski tip havanlar, teraziler ve laboratuvar ekipmanları,

Geçmiş dönemlere ait el yazması reçeteler, özel formül defterleri ve orijinal reçete kağıtları,

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde Ankara'da faaliyet göstermiş köklü eczanelerin fotoğrafları ve hikayeleri,

Eczacılık mesleğinin Türkiye'deki gelişim aşamalarını anlatan belge ve süreli yayın arşivi.

Başkent'in Kültür Turizmine Değer Katacak

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler sergi salonlarını gezip yetkililerden bilgi aldı. Ankara'nın tarihi dokusunu canlandırma projelerinin bir halkası olan bu merkezin, özellikle eczacılık fakültesi öğrencileri, araştırmacılar ve nostalji meraklıları tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ulus'ta gezilecek yerler rotasına eklenen Ankara Eczacılık Tarihi Sergi Evi, hafta içi ve belirlenen çalışma saatleri içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Başkent'in gizli kalmış hikayelerini keşfetmek ve tıp ile eczacılık tarihinin köklerine inmek isteyen herkes, bu özel mekanı ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilir.