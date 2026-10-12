2025 ADNKS sonuçlarına dayandırılan listede Ankara’nın en kalabalık mahallesi, 85 bin 305 kişiyle Karapürçek oldu. Atapark ve Yayla ilk üçte yer alırken, Keçiören dört mahalleyle öne çıktı. Altındağ ve Sincan’dan ikişer, Çankaya ve Mamak’tan birer mahalle sıralamaya girdi. İşte başkentte nüfus büyüklükleriyle dikkat çeken on mahallenin ilçeleri, nüfusları ve listedeki sıraları bu haberde.

Ankara’nın mahalle nüfuslarına ilişkin 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına dayandırılan listede Karapürçek ilk sırada yer aldı. Altındağ ilçesine bağlı mahallenin nüfusu 85 bin 305 olarak gösterildi. Karapürçek’i Keçiören’in Atapark ve Yayla mahalleleri izledi.

Paylaşılan ilk 10 mahalle listesinde Keçiören dört mahalleyle temsil edildi. Altındağ ve Sincan’dan ikişer mahalle sıralamaya girerken, Çankaya ve Mamak’tan birer mahalle yer aldı. Rakamlar, mahallelerde kayıtlı nüfusu gösteriyor; yüzölçümüne göre nüfus yoğunluğunu ifade etmiyor.

Karapürçek’in nüfusu 85 bin 305

Listenin ilk sırasında bulunan Karapürçek’in 2025 nüfusu 85 bin 305 kişi olarak kaydedildi. TÜİK ADNKS verilerini derlediğini belirten nüfus kaynağında da aynı rakam yer alıyor.

Karapürçek’in nüfusu 2024 yılında 84 bin 858 kişiydi. Buna göre mahallede kayıtlı nüfus bir yılda 447 kişi arttı. 2023 yılında ise nüfus 83 bin 893 olarak gösterilmişti.

Paylaşılan sıralamada Karapürçek ile ikinci sıradaki Atapark arasında 32 bin 675 kişilik fark bulunuyor. Karapürçek, listede 80 binin üzerinde nüfusa sahip tek mahalle olarak yer alıyor.

Ankara’nın ilk 10 mahallesi ve nüfusları

Görselde yayımlanan sıralama şöyle:

Sıra Mahalle İlçe Nüfus 1 Karapürçek Altındağ 85.305 2 Atapark Keçiören 52.630 3 Yayla Keçiören 47.380 4 Alacaatlı Çankaya 46.632 5 Mustafa Kemal Sincan 45.079 6 Kuşcağız Keçiören 45.044 7 Pınarbaşı Sincan 43.428 8 Durali Alıç Mamak 39.906 9 Beşikkaya Altındağ 38.916 10 Ayvalı Keçiören 38.411

Keçiören’den dört mahalle sıralamada

Atapark, 52 bin 630 kişiyle paylaşılan listenin ikinci sırasında bulunuyor. Yayla 47 bin 380 kişiyle üçüncü, Kuşcağız 45 bin 44 kişiyle altıncı sırada yer alıyor. Ayvalı ise 38 bin 411 kişiyle ilk 10’u tamamlıyor.

Keçiören mahalle nüfuslarını derleyen kaynakta Atapark, Yayla, Kuşcağız ve Ayvalı için aynı toplam nüfuslar veriliyor. Bu dört mahallenin nüfuslarının toplamı 183 bin 465 kişiye ulaşıyor.

İlçeden listeye giren mahallelerin ikisi ilk üçte bulunuyor. Diğer iki mahalle ise altıncı ve onuncu sıralarda yer alıyor. Böylece Keçiören, paylaşılan ilk 10 içinde en fazla mahalleyle temsil edilen ilçe oluyor.

Alacaatlı dördüncü sırada

Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi, 46 bin 632 kişiyle listenin dördüncü sırasında gösteriliyor. Mahallenin 2024 nüfusu 45 bin 50 kişiydi. Buna göre 2025 yılında kayıtlı nüfus 1.582 kişi arttı.

Alacaatlı’nın 2023 nüfusu 43 bin 949, 2022 nüfusu ise 42 bin 784 olarak belirtiliyor. Mahallenin 2025 rakamı, görseldeki nüfus bilgisiyle örtüşüyor.

Sincan’dan Mustafa Kemal ve Pınarbaşı

Sincan’ın Mustafa Kemal Mahallesi 45 bin 79 kişiyle beşinci sırada bulunuyor. Aynı ilçenin Pınarbaşı Mahallesi ise 43 bin 428 kişiyle yedinci sırada yer alıyor.

Mustafa Kemal ile hemen arkasındaki Kuşcağız arasında yalnızca 35 kişilik nüfus farkı var. Sincan’dan listeye giren iki mahallenin toplam nüfusu 88 bin 507 kişi olarak hesaplanıyor.

Mamak’ın Durali Alıç Mahallesi 39 bin 906 kişiyle sekizinci sırada gösteriliyor. Altındağ’ın Beşikkaya Mahallesi ise 38 bin 916 kişiyle dokuzuncu sırada yer alarak Karapürçek’in ardından ilçenin listedeki ikinci mahallesi oluyor.

İlk 10 mahallede toplam 482 bin 731 kişi

Görseldeki on mahallenin nüfusları toplandığında 482 bin 731 kişiye ulaşılıyor. Listedeki yedi mahallenin nüfusu 40 binin üzerinde bulunuyor. Durali Alıç, Beşikkaya ve Ayvalı ise 38 bin ile 40 bin arasındaki nüfuslarıyla sıralamada yer alıyor.