Ankara’nın en uzun caddesi olarak açıklanan Doğukent, yalnızca kilometresiyle değil, adıyla da merak uyandırıyor. Turan Güneş Bulvarı’ndan Mamak’a uzanan güzergâh, Doğukent yerleşim alanını Çankaya’ya bağlıyor. Belediyenin geçmiş açıklamaları, yolun bölgedeki kentleşmeyle ilişkisini ortaya koyuyor. İşte 11,7 kilometrelik caddeye ilişkin veriler, isminin bölgeyle bağlantısı ve farklı kaynaklarda geçen uzunlukların dikkat çeken önemli ayrıntıları.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 30 Kasım 2012 tarihli açıklamasında, Mamak’taki Doğukent, başkentin yeni gelişim noktalarından biri olarak anlatıldı. Haberde konut alanları, alışveriş merkezleri ve ulaşım bağlantılarıyla büyüyen bir yerleşim bölgesinden söz edildi.

Aynı açıklamada Doğukent Bulvarı’nın bu bölgeyi Çankaya’ya bağladığı belirtildi. Yolun Turan Güneş Bulvarı’ndan başlayarak Mamak’a uzandığı bilgisi de paylaşıldı. Bu anlatım, güzergâhın ismini açıklarken Mamak’taki Doğukent yerleşiminin temel referans olduğunu gösteriyor.

“Doğukent” sözcüğü, doğu yönündeki kentleşmeyi çağrıştırıyor. Ancak incelenen belediye haberinde adlandırmanın gerekçesini açıklayan bir isim verme kararı bulunmuyor.

Ankara’nın en uzun caddesi Doğukent’in adı nereden geliyor?

Ankara’nın en uzun caddesi sorusuna verilen yanıtların başında Doğukent Caddesi geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında yayımladığı yol uzunluğu verilerinde cadde, 11,7 kilometreyle ilk sırada yer aldı. Ancak bu uzun güzergâhın yalnızca başlangıcı ve bitişi değil, isminin hikâyesi de dikkat çekiyor.

Doğukent adı, Mamak’taki aynı adlı yerleşim ve gelişim bölgesiyle bağlantılı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin geçmiş duyuruları, yolu Doğukent’i Çankaya’ya bağlayan ana ulaşım güzergâhı olarak tanımlıyor. Böylece caddenin adı ile hizmet verdiği yerleşim alanı arasındaki ilişki de ortaya çıkıyor.

Doğukent Caddesi nereden başlayıp nereye uzanıyor?

Belediyenin 2018 tarihli uzunluk açıklamasına göre Doğukent Caddesi, Turan Güneş Bulvarı’ndan Mamak’taki 19 Mayıs Bulvarı’na kadar devam ediyor.

Bu iki nokta, açıklanan 11,7 kilometrelik uzunluğun sınırlarını oluşturuyor. Güzergâh, Çankaya tarafındaki ulaşım aksıyla Mamak yönündeki yerleşimleri birbirine bağlıyor.

Caddenin yalnızca bir bölümünü kullananlar için yol, belirli bir kavşak veya mahalleyle özdeşleşebilir. Ancak toplam uzunluk, bu kısa bölümlerden daha geniş bir hattı kapsıyor. 11,7 kilometre, belediyenin tarif ettiği başlangıç ve bitiş arasındaki cadde uzunluğu olarak aktarılıyor.

Cadde mi, bulvar mı? Belediye açıklamalarında iki ad da geçiyor

Doğukent için günlük kullanımda hem “cadde” hem de “bulvar” ifadesiyle karşılaşmak mümkün. Üstelik bu farklılık yalnızca halk arasındaki kullanımla sınırlı değil.

ABB’nin 2012 tarihli yol genişletme haberinde “Doğukent Bulvarı”, 2018 tarihli uzunluk sıralamasında ise “Doğukent Caddesi” adı kullanılıyor.

11,7 kilometre ile 12,5 kilometre neden farklı?

Doğukent hakkında araştırma yapanların karşısına iki ayrı uzunluk çıkıyor. 2012 tarihli belediye duyurusu 12,5 kilometreden, 2018 tarihli cadde sıralaması ise 11,7 kilometreden söz ediyor.

İki açıklama farklı tarihlerde ve farklı amaçlarla yayımlandı. İlkinde yol genişletme çalışmaları, ikincisinde ise numarataj verilerine dayanan yol uzunlukları anlatıldı.

Bununla birlikte kaynaklar, iki rakam arasındaki farkın nedenini açıkça belirtmiyor. Farkı kesin olarak güzergâh değişikliğine, ölçüm yöntemine veya bağlantı yollarına bağlamak mümkün değil. En uzun cadde sıralamasını aktarırken esas alınan rakam, 2018 açıklamasındaki 11,7 kilometre.

Ankara’nın en uzun caddeleri arasında hangi yollar var?

ABB’nin aynı açıklamasında Doğukent’i 9,3 kilometrelik İvedik Caddesi izledi. Üçüncü sırada ise 8,1 kilometrelik Ankara Caddesi yer aldı. Bulvarlar ve sokaklar ayrı kategorilerde değerlendirildi.

Doğukent’in hikâyesinde uzunluk kadar yerleşim bağlantısı da öne çıkıyor. Mamak’taki Doğukent bölgesini Çankaya’ya bağlayan yol, taşıdığı adla hizmet verdiği bölgeyi birlikte anıyor; Ankara’nın gelişen yerleşimleriyle ulaşım ağı arasındaki ilişkiyi görünür kılıyor.