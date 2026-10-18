Ankara’nın en uzun sokağı unvanını taşıyan 1984. Sokak, Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde yer alıyor. 2 bin 803 metre uzunluğundaki bu dev sokak; Kardelen ve İlkyerleşim mahallelerinden geçerek, baştan sona yürümek isteyenlere yaklaşık otuz dakikayı aşan uzun soluklu bir yürüyüş deneyimi sunuyor ve adeta caddeleri geride bırakıyor.

Metropollerin karmaşık ve geniş yapıları içinde sokaklar genellikle kısa mesafeleri birbirine bağlayan ara yollar olarak bilinir. Ancak başkent Ankara’da öyle bir sokak var ki, uzunluğuyla pek çok caddeye meydan okuyor ve görenleri şaşırtıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü verilerine göre, başkent sınırları içerisindeki en uzun sokak resmi olarak tescillenmiş durumda. Şehrin en popüler yerleşim bölgelerinden biri olan Yenimahalle'de yer alan bu rekor sahibi yol, sunduğu fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor.

Peki, adını bir numaradan alan ve kilometrelerce uzanan 1984. Sokak nerede bulunuyor, hangi mahallelerden geçiyor ve toplam uzunluğu kaç metre? İşte başkentin bu ilginç coğrafi detayının tüm ayrıntıları.

Batıkent'in Kalbinden Uzanan 3 Kilometrelik Dev Güzergâh

Ankara'nın en uzun sokağı unvanını elinde bulunduran 1984. Sokak, başkentin modern yüzüyle bilinen Yenimahalle ilçesinde, Batıkent semt sınırları içerisinde yer alıyor. Geniş yerleşim alanları, siteleri ve düzenli altyapısıyla tanınan Batıkent'in en kritik akslarından biri olan bu sokak, şehirdeki pek çok standart caddeden bile daha uzun bir hatta sahip.

Belediye kayıtlarına göre tam 2 bin 803 metre (yaklaşık 2,8 kilometre) uzunluğa sahip olan 1984. Sokak, bu özelliğiyle yalnızca Yenimahalle'nin değil, tüm Ankara'nın zirvesinde yer alıyor. Bu devasa sokağı, 2 bin 700 metrelik uzunluğuyla Çankaya ilçesindeki Başçavuş Sokak ve bin 600 metrelik uzunluğuyla yine Yenimahalle İnönü Mahallesi'ndeki 1782. Sokak takip ediyor.

Hangi Mahallelerden Geçiyor ve Nereden Başlıyor?

Şehir içi ulaşımda ve harita okumalarında sıkça merak edilen 1984. Sokak, Batıkent'in iki önemli mahallesinin sınırlarını kesiyor. Sokak güzergâhı boyunca Kardelen Mahallesi ile İlkyerleşim Mahallesi bölgelerinden geçerek ilerliyor.

Coğrafi konumu itibarıyla oldukça geniş bir alanı kapsayan sokağın başlangıç ve bitiş noktaları da oldukça dikkat çekici:

Sokağın bir ucu 2078. Sokak kesişiminden başlıyor.

Diğer ucu ise 1908. ve 1971. sokakların kesişim noktasında son buluyor.

Güzergâhı boyunca çok sayıda sokakla ve yerleşim adasıyla kesişen 1984. Sokak, bölge sakinleri için adeta ana arter işlevi görüyor. Sadece araç trafiğiyle değil, yapısıyla da dikkat çeken sokağın tamamını aracı olmadan yürümek ise sıradan bir insan için oldukça uzun bir egzersiz anlamına geliyor.

Baştan Sona Yürümek 33 Dakikadan Fazla Sürüyor

Standart bir sokağın çok ötesinde, neredeyse bir bulvar veya cadde uzunluğuna sahip olan 1984. Sokağı baştan sona yürümek isteyenleri ciddi bir mesafe bekliyor. Yapılan hesaplamalara ve saha incelemelerine göre, 2,8 kilometrelik bu güzergâhı hiç durmadan yürümek yaklaşık 33 dakika sürüyor.

Adres ararken veya mahalleler arası geçiş yaparken vatandaşların adeta küçük bir şehir turu atmasına neden olan 1984. Sokak, numaralandırma sistemiyle anılan Ankara sokakları içinde en bilinen istisnalardan biri olma özelliğini taşıyor. Şehrin gizli rekorlarını ve ilginç coğrafi detaylarını mercek altına alanlar için Batıkent'teki bu uzun soluklu sokak, başkentin keşfedilmeyi bekleyen ilginç noktaları arasında ilk sırada yer almayı sürdürüyor.