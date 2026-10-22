Türkiye'nin dört bir yanından üniversite eğitimi almak üzere büyük şehirlere gelen gençlerin en büyük problemlerinin başında barınma krizi ve artan kira maliyetleri geliyor. Yurt kapasitelerinin yetersiz kalması veya ekonomik imkansızlıklar, binlerce gencin eğitim hayatını sekteye uğratma tehlikesi yaratıyor. Bu noktada devreye giren sosyal belediyecilik projeleri, öğrencilere nefes aldırırken ailelerin de omuzundaki yükü hafifletiyor. Başkentin örnek projeleriyle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, eğitime ve gençliğe verdiği değerin en somut örneklerinden birini daha hayata geçirdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, barınma sorunu yaşayan ve maddi imkansızlıklarla mücadele eden üniversiteli kız öğrencileri makamında konuk ederek örnek bir dayanışmaya imza attı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Ücretsiz Barınma İmkanı

Öğrencilerin eğitim hayatlarını daha huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde özel olarak tahsis edilen 6 daire, üniversite gençliğine yuva oluyor. Bu evlerde ücretsiz bir şekilde konaklayan kız öğrenciler, belediyenin kendilerine sunduğu bu imkanın hayatlarında çok büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Başkan Fethi Yaşar ile gerçekleşen samimi buluşmada öğrenciler, evlerin temizliğinden konumuna kadar her detayla yakından ilgilenildiğini belirterek duydukları memnuniyeti paylaştı. Güvenli ve konforlu bir yaşam alanına sahip olmanın ders başarısını doğrudan artırdığını belirten öğrenciler, ailelerinin bütçesine gelen bu desteğin kendileri için paha biçilemez olduğunu dile getirdi.

Başkan Fethi Yaşar: "Eğitim Düzelmeden Türkiye'nin Geleceği Düzelmez"

Öğrencilerle tek tek sohbet eden ve onların akademik hedeflerini dinleyen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yerel yönetimlerin eğitime bakış açısına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yenimahalle Belediyesi olarak eğitimi yalnızca okul binası veya kurs desteğiyle sınırlı görmediklerini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Yenimahalle Belediyesi olarak eğitimi yalnızca okul ve kurs desteğiyle sınırlı görmüyoruz, öğrencilerin barınmadan sosyal yaşama kadar farklı ihtiyaçlarında da yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bunun için Öğrenci Evleri açıyoruz, TMMOB ve TEV işbirliğinde öğrenci yurdu yaptık. Onun dışında etüt merkezlerimiz, kreşlerimiz ve kütüphanelerimizle eğitime çok büyük destek veren bir belediyeyiz. Yasal olarak bunlar belediyenin görevi değil ama bizler yeni neslin daha iyi şartlarda eğitim görmesini istiyoruz. Çünkü biz eğitim sisteminin düzelmeden Türkiye’nin geleceğinin düzelmeyeceğini biliyoruz."

Belediye kaynaklarının imkanlar doğrultusunda bölgedeki devlet okullarına ve üniversitelere de aktarıldığını belirten Yaşar, eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar yapılan yatırımlarla Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyesi olduklarının altını çizdi.

"Asıl Teşekkürü Yenimahalle Halkı Hak Ediyor"

Öğrencilere gelecekteki kariyerleri için önemli tavsiyelerde bulunan Fethi Yaşar, günümüz iş piyasasındaki rekabet koşullarına dikkat çekti. Sadece sınıf geçmek için değil, bulunulan alanda en iyisi olmak için çalışılması gerektiğinin altını çizen Yaşar, "Sadece sınıf geçmek için değil, o alanda en iyisi olmak için derslerinize çalışın, çünkü ülkemizde işsizlik oranı çok yüksek. Belediyede binlerce CV var, yüzde 80’i üniversite mezunu. Bu yüzden çalışın, mesleğinizi sevin. Biz sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Aslında burada bana değil Yenimahalle halkına teşekkür etmelisiniz. En büyük teşekkürü Yenimahalle halkı hak ediyor" diyerek misafirperverlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

Gençlerden ve Ailelerden Tam Not Alan Proje

Ziyaretin sonunda duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler evlerinin son derece bakımlı, boyalı ve merkezi bir konumda olmasından duydukları mutluluğu yineledi. Kalacak güvenli bir yuvaları olmasının kendilerine büyük bir özgüven kazandırdığını belirten gençler, "Evlerimiz temiz, boyalı ve konumu da çok güzel. Gençlere ve öğrencilere verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle başkan Fethi Yaşar'a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Yenimahalle Belediyesi'nin barınma odaklı bu vizyoner projesi, başkentte eğitime verilen desteğin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlarken, üniversite gençliğinin geleceğe umutla bakmasına güçlü bir zemin hazırlıyor.