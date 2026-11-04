Ankara Valiliği, 4-10 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak 0 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Başkent genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava dalgası nedeniyle yerel ölçekte zirai don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ankara'da sonbahar mevsiminin sonlarına yaklaşılırken hava sıcaklıklarında yaşanan sert düşüşler başkent sakinlerini alarma geçirdi. Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre, şehir genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve 0 dereceye kadar düşeceği duyuruldu.

Özellikle tarım faaliyetleriyle uğraşan üreticiler ile sabah saatlerinde dışarıda olacak vatandaşlar için kritik bir uyarı niteliği taşıyan bu durum, önümüzdeki günlerde tedbirli olunmasını zorunlu kılıyor. Şehir merkezinde hissedilen bu ani değişim, vatandaşların kışlık kıyafetlerine geçiş yapmasını hızlandırdı.

4 - 10 Kasım Tarihleri Arasında Dikkat: Zirai Don Riski Kapıda

Ankara Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları ve ilgili birimler aracılığıyla paylaşılan duyuruda, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü itibarıyla başkentin serin ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi. 4–10 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olması beklenen bu meteorolojik hareketlilik boyunca, il merkezinde hava sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar gerileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardaki bu keskin düşüş, yalnızca günlük yaşamı etkilemekle kalmayıp, tarım ve bitkisel üretim faaliyetleri yürüten çiftçiler için de yerel ölçekte zirai don riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek don olaylarına karşı tarım arazilerinin ve seraların korunması yönünde acil önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyor. Başkent çevresindeki tarım arazilerinde ürün veren üreticiler, don tehlikesine karşı sabah saatlerine kadar nöbet tutmaya başladı.

Valilikten Vatandaşlara Kritik Uyarı ve Tedbir Çağrısı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi adına erken uyarıların takip edilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ilimizin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. 4-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara il merkezinde hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki azalmaya bağlı olarak yerel ölçekte zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile erken uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Haftalık Hava Durumu ve Başkentte Beklenen Sıcaklık Seyri

Ankara'da kasım ayının ilk haftasında etkisini gösteren bu ani soğuk hava dalgası, kış mevsiminin yaklaşmakta olduğunun da sinyallerini veriyor. Gündüz saatlerinde hafif yağışlarla birlikte serin esen rüzgârlar, gece saatlerinde yerini derin bir soğuğa bırakıyor. Başkent genelinde tarımla uğraşan çiftçilerin ürünlerini korumak için gece nöbetleri tutmaya başladığı, sürücülerin ise sabah saatlerinde yaşanabilecek gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava tahmin raporlarının günlük olarak takip edilmesini ve olası ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmasını tavsiye ediyor. Başkentliler, Valiliğin yaptığı bu kritik uyarılar doğrultusunda günlük planlarını ve tedbirlerini güncellerken, tarım üreticileri de zirai don tehlikesine karşı önlemlerini artırmış durumda.