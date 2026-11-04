Türkiye tiyatro sahnesinin son dönemdeki en iddialı ve görkemli yapımlarından biri olan "Afife", başkent Ankara'daki sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla, Ment Event organizasyonunda sahnelenen bu dev yapım, izleyicilerine unutulmaz bir tiyatro deneyimi vadediyor.

Türk tiyatrosunun simge isimlerinden biri olan ve kuşaklar boyunca kadınlara ilham veren Afife Jale'nin hayatından, mücadelesinden ve sanat aşkından ilham alınarak kurgulanan oyun, başkentte büyük bir heyecanla bekleniyor.

Sanat dünyasında uzun süredir konuşulan bu özel yapım, tiyatro severlere tarihi, kültürel ve duygusal açıdan zengin bir atmosfer vadediyor. Başkentteki sanat takviminin en parlak etkinliklerinden biri olan bu gösterim, şimdiden bilet kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Gösteri Nerede ve Saat Kaçta Sahnelenecek? İşte Fiyatları...

Tiyatro tutkunlarının akın etmesi beklenen bu özel gösterim, Ankara'nın en önemli kongre ve sanat merkezlerinden biri olan Congresium Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İşgal altındaki İstanbul'un karanlık ve zorlu atmosferinde bir kumpanyanın sahne arkasında yaşananları gözler önüne seren oyun, 6 Kasım 2026 tarihinde saat 21.00'de izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yasaklara, toplumsal önyargılara ve korkulara karşı direnen bir kadının çağdaş ve etkileyici yorumuna tanıklık etmek isteyen sanatseverler, bu tarihi buluşma için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Yoğun ilgi görmesi beklenen gösterinin bilet fiyatları ise konum ve kategorilerine göre 1.980 TL ile 2.880 TL arasında değişiklik gösteriyor. Biletlerin tükenmek üzere olduğu bu süreçte izleyicilerin bilet temini için resmi kanalları kontrol etmesi ve ellerini çabuk tutması tavsiye ediliyor.

AFİFE Tiyatro Oyunun Kadrosunda Kimler Var

Sahneye taşıdığı devasa prodüksiyon ve güçlü kadrosuyla adından sıkça söz ettiren "Afife" oyununun arkasında çok önemli bir sanat ekibi yer alıyor. Türk sinema ve tiyatrosunun sevilen yüzü Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı yapımda, tiyatro dünyasının usta isimleri de aynı sahneyi paylaşıyor.

Oyunun zengin oyuncu kadrosunda Demet Evgar'ın yanı sıra Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Atılgan Gümüş, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öykü Su Okur ve Bilge Çınar gibi başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca geniş bir dans ve koro ekibi ile profesyonel müzisyenler de sahnede canlı performans sergileyerek izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sunuyor.

Projenin arkasındaki yaratıcı ekip ise şu isimlerden oluşuyor:

Yöneten: Serdar Biliş

Yazan: Selin Cankı Ceylan

Müzik: Tuluğ Tırpan

Şarkı Sözleri: Ilgın Kopuz ve Sezen Aksu

Hareket Tasarımı: Candaş Baş

Sahne ve Kostüm Tasarımı: Gamze Kuş

Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Ses Tasarımı: Ozan Yılmaz

Multimedya Tasarım ve Prodüksiyon: Illusionist

AFİFE Tiyatro Oyunun KONUSU Nedir?

Oyunun ana temasını oluşturan Afife Jale, Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak adını tarihe yazdırmıştır. Dönemin ağır baskılarına, yasaklarına ve sosyal önyargılarına meydan okuyan Afife Jale'nin direnişi, bugün hâlâ sanat dünyasına yön vermektedir. "Bu dünyada kadın olmanın gereği… Var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman gerek…" repliğiyle özetlenen ruh, oyun boyunca izleyicilere derin bir duygusal yolculuk yaşatıyor.

İşgal altındaki İstanbul'un zorlukları arasında sanatını icra etmeye çalışan bir kumpanyanın, sanatsal tutkunun ve özgürlük mücadelesinin anlatıldığı yapım, izleyicileri hem düşündürecek hem de duygusal anlar yaşatacak. Başkentte tiyatro sezonunun en parlak olaylarından biri olarak gösterilen bu dev buluşmayı kaçırmak istemeyenler, biletler ve salon düzeni hakkında detaylı bilgilere resmi bilet satış platformları üzerinden ulaşabilirler.