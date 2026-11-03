Ankara genelinde yürütülen altyapı güçlendirme çalışmaları ve beklenmedik şebeke arızaları nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Şereflikoçhisar ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. 3 Kasım 2026 tarihli güncel bilgilere göre, ekipler arızaları gidermek ve suları yeniden vermek için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent Ankara'da su yönetimini ve altyapı iyileştirme projelerini yürüten yetkili birimler, vatandaşların gelecekte daha kesintisiz ve sağlıklı hizmet alabilmesi adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ancak bu kapsamlı yatırımlar ve zaman zaman sahada yaşanan beklenmedik altyapı kazaları nedeniyle şehir genelinde planlı ve plansız su kesintileri yaşanabiliyor. 3 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Ankara’nın üç farklı ilçesinde meydana gelen kesintiler, binlerce vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Çankaya, Yenimahalle ve Şereflikoçhisar’da suların ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkilendiği netlik kazandı.

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Çankaya'da Kapsamlı Altyapı Çalışması

Başkentin en yoğun nüfuslu ve merkezi ilçelerinden biri olan Çankaya'da planlı bir su kesintisi uygulanıyor. Osman Temiz Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde bulunan Q500’lük içme suyu hattına yeni hattın bağlantısının yapılarak devreye alınması amacıyla planlı bir kesinti başlatıldı. İçme suyu altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli hizmet sunmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmaların aynı gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Sabah saat 08:00 itibarıyla başlayan kesintinin, akşam saat 17:00’ye kadar sürmesi öngörülüyor. Bu planlı çalışmadan doğrudan etkilenen yerler arasında Mürsel Uluç Mahallesi, Keklik Pınarı Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, Oran Mahallesi ve İlker Mahallesi yer alıyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların gün boyunca tedbirli olmalarını istiyor.

Şereflikoçhisar'da Vana Yenileme Operasyonu

Ankara'nın dış ilçelerinden Şereflikoçhisar'da ise şebeke güvenliğini artırmak amacıyla vana yenileme çalışması yürütülüyor. Hacıenbiya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Q400’lük içme suyu hattı vanasının yenilenmesi nedeniyle planlı bir kesinti yapılıyor. Sabah saat 08:30'da başlayan çalışmaların saat 13:00'e kadar sürmesi ve kesintinin yaklaşık 4,5 saat sürmesi planlanıyor. Bu çalışma süresince Yeşilova, Hacıenbiya, Emek, Tuzla ve Cumhuriyet Mahalleleri geçici olarak su alamıyor. Ekiplerin mesaisi sayesinde suların öngörülen saatte tekrar verilmesi bekleniyor.

Yenimahalle'de Asfalt Çalışması Sırasında Arıza

Planlı projelerin yanı sıra sahada yaşanan ani kazalar da su kesintilerine yol açabiliyor. Yenimahalle ilçesinde yaşanan plansız kesinti, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Cumhuriyet Mahallesi 5609 Cadde içerisinde Fen İşleri asfalt şubesi çalışmaları esnasında Ø150 PE boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapıldığı açıklandı.

Sabah saat 06:50'de meydana gelen bu arızayı en kısa sürede çözebilmek amacıyla ASKİ ekiplerinin sahada aralıksız bir şekilde çalıştığı bildirildi. Çalışmaların saat 13:00'e kadar tamamlanarak suyun yeniden şebekeye verilmesi planlanıyor. Yaşanan bu ani kesintiden öncelikli olarak Cumhuriyet Mahallesi 5609 Cadde ve civarı etkileniyor.

Ankara genelinde su kesintilerinden etklenen bölgelerdeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili ekipler tüm imkanlarıyla sahada görev yapıyor. Yapılan altyapı iyileştirmelerinin uzun vadede daha sağlam bir su şebekesi sunacağı belirtilirken, vatandaşların güncel gelişmeleri resmi duyurular üzerinden takip etmesi büyük önem taşıyor.