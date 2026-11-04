Ankara'ya tedavi amacıyla şehir dışından gelen hastalar ve yakınları için büyük bir umut olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evleri, beş farklı noktada ücretsiz konaklama, sıcak yemek ve ulaşım hizmeti sunuyor. Bugüne kadar 100 bini aşkın vatandaşa yuva olan tesislerin başvuru ve kabul koşulları netleşti.

Ankara, sağlık alanında sunduğu nitelikli hastaneler ve tıp merkezleriyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce hastaya şifa kapısı oluyor. Ancak şehir dışından gelen vatandaşların tedavi süreçlerinde yaşadığı en büyük zorlukların başında, uzun süren bu süreçte nerede kalacakları ve konaklama maliyetlerini nasıl karşılayacakları sorusu geliyor.

İşte tam bu noktada Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hayata geçirilen Şefkat Evleri, hastalar ve refakatçileri için adeta bir umut kapısı olmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Şefkat Evleri, Türkiye'nin dört bir yanından tedavi amacıyla başkente gelen ancak kalacak yeri olmayan vatandaşlara 7 gün 24 saat boyunca tamamen ücretsiz konaklama ve destek hizmetleri sunuyor. Bugüne kadar 100 bini aşkın hasta ve refakatçisine sıcak bir yuva ortamı sağlayan bu tesisler, zorlu sağlık mücadelelerinde ailelerin en büyük destekçisi konumunda bulunuyor.

Şefkat Evleri Hangi Hizmetleri Ücretsiz Sunuyor?

Ankara'da tedavi gören vatandaşların kendilerini evlerinde huzurlu ve güvende hissetmeleri amacıyla kurulan Şefkat Evleri, konuklarına sadece bir yatak değil, kapsamlı bir yaşam alanı sunuyor. Ahmetler, Etlik, Rüzgârlı, Onkoloji ve Ulus olmak üzere kentin 5 ayrı stratejik noktasında faaliyet gösteren tesislerde sunulan başlıca hizmetler şunlardır:

Konforlu Barınma: Hijyenik, güvenli ve ev sıcaklığını aratmayan odalarda 7/24 konaklama imkânı.

Sıcak Yemek Desteği: Günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan düzenli sıcak yemek hizmeti.

Temizlik ve Çamaşır İmkânları: Çamaşır yıkama ve ütü gibi günlük yaşam kolaylıkları.

Ulaşım Desteği: Hastaların tedavi gördükleri hastanelere güvenli ve kolay bir şekilde ulaştırılması.

Rehberlik ve Danışmanlık: Zorlu süreçlerde moral veren, yönlendirici rehberlik ve sosyal danışmanlık hizmetleri.

Şefkat Evlerinden Kimler Faydalanabilir ve Başvuru Koşulları Nelerdir?

Ankara'daki hastanelerde tedavi görmesi gereken, maddi imkânları yetersiz olan ve başkentte kalacak yeri bulunmayan şehir dışından gelen tüm hasta ve refakatçileri, Şefkat Evleri'nin misafir kabul kriterlerini karşılıyor. Tedavi sürecinin uzunluğuna ve tesislerin doluluk oranlarına göre planlanan bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yürütülüyor.

Başvurular Nasıl Yapılır? İletişim Bilgileri

Şefkat Evlerinde konaklamak isteyen vatandaşlar, öncelikli olarak "sosyalhizmetler.ankara.bel.tr" resmi internet adresi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabiliyor[cite: 1]. Başvurular ve oda durumu sorgulamaları doğrudan telefon üzerinden ilgili tesis yetkilileriyle kurulan iletişimle gerçekleştiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 farklı Şefkat Evi'nin iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir:

Ahmetler Şefkat Evi: Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak No:18 Kolej, Çankaya — Telefon: 0312 507 36 81 / 0312 507 36 82

Rüzgârlı Şefkat Evi: Fevzi Paşa Mahallesi, Fuat Börekçi Caddesi No:10 Altındağ — Telefon: 0312 309 37 93

Ulus Şefkat Evi: Kale Mahallesi, Hisarparkı Caddesi, Firuzağa Sokak No:11 Altındağ — Telefon: 0312 309 82 06

Onkoloji Şefkat Evi: Özevler Mahallesi, İvedik Caddesi No:201 Yenimahalle — Telefon: 0312 335 68 21

Etlik Şefkat Evi: Yeni Etlik Caddesi No:103 Osmanlı İş Merkezi, Keçiören — Telefon: 0312 326 79 16

Zor Günde Dayanışmanın Adresi

Ahmetler Şefkat Evi İdarecisi Ersin Sezgin, belediye olarak önceliklerinin her zaman vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmak olduğunu vurgulayarak, "Zorlu tedavi süreçlerinde Başkent'imizde sıcak bir yuva olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sezgin, sağlık mücadelesi veren vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerinin iyileşme süreçlerindeki en büyük motivasyon kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu örnek sosyal sorumluluk projesi, başkentin dayanışma kültürünü en üst seviyede yansıtıyor. Tedavi için Ankara'ya yolu düşen milyonlarca vatandaş, Şefkat Evleri sayesinde barınma kaygısı taşımadan yalnızca sağlığına odaklanma fırsatı buluyor.

Ankara'daki hastanelerin konumu ve tedavi göreceğiniz branş göz önüne alındığında, bu beş Şefkat Evi arasından hangi merkeze başvuru yapmayı planlıyorsunuz?