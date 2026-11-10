ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'ye yönelik tarihin en büyük stratejik yatırımlarından birini duyurdu. Ankara'da kurulacak olan ve ABD dışında bir ilk olma özelliği taşıyan üretim akademisinin yanı sıra İstanbul'da hayata geçirilecek dev merkezler, ülkeyi küresel yazılım ve inovasyon üssüne dönüştürecek.

Türkiye’nin teknoloji, yazılım ve üretim ekosisteminde çığır açacak çok önemli bir gelişme resmi olarak duyuruldu. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, Türkiye pazarına yönelik uzun vadeli ve devasa yatırımlar gerçekleştireceğini açıkladı.

Şirket, yeni nesil içerik üreticilerini, yenilikçi girişimcileri ve KOBİ'leri destekleyerek Türkiye'nin uluslararası uygulama geliştirme ve akıllı üretim alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline gelmesine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye’de 35 yıldır faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcıya ulaşan dev marka, bu yeni adımıyla ülkenin dijital geleceğine imzasını atmaya hazırlanıyor.

Ankara'da Tarihi Adım: ABD Dışındaki İlk Apple Manufacturing Academy

Açıklanan yatırım paketinin en çarpıcı detaylarından biri başkent Ankara'da kurulacak olan dev tesis oldu. Apple, 2028 yılında Ankara'da resmi olarak yeni bir Apple Manufacturing Academy (Üretim Akademisi) açacağını duyurdu. Bu tesis, küresel ölçekte şirketin ikinci üretim akademisi olması ve en önemlisi ABD dışında açılan ilk üretim akademisi olması nedeniyle tarihi bir nitelik taşıyor.

Ankara'da kurulacak bu özel akademi; Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve vizyoner girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık imkanı sunacak. Bünyesinde barındıracağı uygulamalı eğitim laboratuvarı, canlı gösterimler, atölye çalışmaları ve profesyonel ağ kurma ortak çalışma alanlarıyla dikkat çeken merkez, ülkenin üretim sektörünü destekleyerek inovasyon hızını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Gelişmiş üretim teknolojilerinin ve yapay zekanın yerli işletmeler tarafından benimsenmesinde kilit rol oynaması beklenen bu akademi, başkenti uluslararası teknoloji haritasında stratejik bir konuma taşıyacak.

İstanbul Dünya Ligine Yükseliyor: Beş Yeni Developer Academy ve Dev Merkez

Yatırımların İstanbul ayağında ise yazılım ve uygulama geliştiricileri için devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Yapılan açıklamaya göre, gelecek üç yıl içinde Türkiye genelinde beş yeni Apple Developer Academy hizmete girecek. Bu serinin ilkinin 2027 yılında İstanbul'da kapılarını açacağı bildirildi. Söz konusu akademiler; kod yazma, kullanıcı deneyimi tasarımı, pazarlama, proje yönetimi ve geleceğin teknolojisi olan yapay zeka odaklı dokuz aylık ücretsiz ve yoğun programlar sunacak. Bu sayede binlerce genç ve girişimci, küresel uygulama ekonomisinde kariyer yapma fırsatı yakalayacak.

Ayrıca 2027 yılında İstanbul'da dev bir Apple Developer Center kurulacağı açıklandı. Bu merkez; geliştiricilere, girişimcilere ve start-up'lara en son araçları, teknolojileri ve kaynakları sunarken Apple uzmanlarına bire bir erişim imkanı tanıyacak. Ülke genelinde yüz yüze etkinliklere, atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan bu özel merkezin; Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur gibi dünyanın en önemli beş teknoloji şehrinin arasına katılacağı vurgulandı. İstanbul böylece küresel yazılım ekosisteminin merkez üslerinden biri tescillenmiş olacak.

Tim Cook'tan Türkiye Açıklaması: "35 Yıllık Güçlü Bağ"

Yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, şirketin 35 yıldır Türkiye'deki sadık müşterilerine hizmet etmekten duyduğu gururu dile getirdi.

Türkiye'deki geliştirici topluluğunun tüm dünyada aktif olarak kullanılan başarılı uygulamalar geliştirdiğine dikkat çeken Cook, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkenin dört bir yanında ekonomik fırsatlar yarattığının altını çizdi. Cook, "Bu yeni taahhütle gelecek yıllarda yeni nesil yenilikçi girişimcileri destekleyecek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yatırım, geliştiricilere ve işletmelere en parlak fikirlerini daha da ileriye taşımaları için gereken eğitim ve kaynakların yanı sıra Apple uzmanlarına erişim olanağı sağlıyor" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye olan inancını ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Dijital Dönüşümünde Yeni Bir Perde

Apple'ın ardı ardına açıkladığı bu devasa yatırımlar; Türkiye'deki genç nüfusun, yazılımcıların ve sanayicilerin önünü açacak tarihin en kapsamlı projelerinden biri olarak değerlendiriliyor. İstanbul'dan Ankara'ya uzanan bu teknoloji köprüsü, ülkenin katma değerli üretim kapasitesini artırırken, yerli girişimlerin küresel pazarlara açılmasını da kolaylaştıracak. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda hayata geçecek bu akademilerin ve merkezlerin Türkiye'yi bölgesel bir teknoloji üssü haline getireceğini öngörüyor.