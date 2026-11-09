Oyun dünyasının son yıllardaki en büyük heyecanı olan ve çıkışı merakla beklenen GTA 6 (Grand Theft Auto VI) için geri sayım hızlandı. Yapımcı ve yayıncı firmanın bugün gerçekleştirdiği resmi paylaşımlarla birlikte, oyun severlerin zihnini meşgul eden en kritik sorular netlik kazandı. Oyunun konsol sürümlerinin dosya boyutu, ön indirme (pre-load) takvimi ve resmi çıkış saatleri detaylı bir şekilde kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan veriler, yapımın teknik anlamda ne kadar devasa bir boyuta sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Depolama Alanlarını Boşaltın: Tam 212 GB Dosya Boyutu

Yapılan resmi bilgilendirmeye göre GTA 6, konsollarda tam 212 GB seviyesinde devasa bir depolama alanı talep edecek. Oyunun sunduğu geniş açık dünya haritası, yüksek çözünürlüklü kaplamalar, gelişmiş yapay zeka mekanikleri ve zengin grafik detayları düşünüldüğünde bu devasa boyut şaşırtıcı bulunmadı. Oyuncuların 19 Kasım’daki büyük çıkış gününde sorun yaşamamaları adına şimdiden konsol hafızalarında geniş bir alan açmaları gerekiyor.

Ön İndirme Tarihleri Açıklandı: Konsollarda Saat Kaçta Başlayacak?

Devasa dosya boyutunun çıkış gününde yaşatabileceği indirme yoğunluğunu önlemek amacıyla ön yükleme takvimi de ayrıntılarıyla paylaşıldı. Ön yükleme süreci 10 Kasım tarihi itibarıyla kademeli olarak başlatılacak.

Platformlara özel saat detayları ise şu şekilde planlandı:

PlayStation 5 Sahipleri: Oyunu 9 Kasım Pazartesi’yi 10 Kasım Salı’ya bağlayan gece saat 00:00’dan itibaren konsollarına indirmeye başlayabilecek.

Xbox Series X|S Sahipleri: Microsoft cephesindeki oyuncular için ön indirme süreci 10 Kasım Salı günü saat 03:00’te erişime açılacak.

Ön yüklemeyi tamamlayan oyuncular, yapımı çıkış günü olan 19 Kasım’ın gece yarısında (00:00) doğrudan oynamaya başlayabilecek.

PC Oyuncularına Kötü Haber: Çıkış Tarihi Ve Online Sürüm Beklentisi

Konsol tarafında heyecan doruk noktadayken, bilgisayar oyuncularını üzen detaylar gündemdeki yerini koruyor. Sektör kaynaklarından elde edilen iddialara göre merakla beklenen GTA 6’nın PC sürümünün 2027’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Henüz geliştirici stüdyodan PC versiyonuna dair resmi bir çıkış tarihi doğrulaması gelmiş değil. Öte yandan oyunun çok oyunculu modu olan GTA Online'ın PC sürümünün de ana oyunla birlikte 2027 yılında eş zamanlı olarak oyuncularla buluşacağı öngörülüyor.