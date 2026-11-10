Sony'nin bugüne kadar ürettiği en güçlü oyun konsolu olan PS5 Pro, küresel zamların ardından Türkiye’deki fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kasım 2026 itibarıyla güncellenen resmi satış rakamları, standart PS5 ile arasındaki donanımsal farklar ve cihazın öne çıkan teknik özellikleri konsol alacak sporseverler ile oyuncular için derlendi.

Japon teknoloji devi Sony'nin oyun dünyasına sunduğu en güçlü konsol konumundaki PlayStation 5 Pro, yüksek donanım gücü ve gelişmiş grafik mimarisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. İlk kez Kasım 2024’te oyun severlerle buluşan cihaz, küresel ekonomik gelişmeler ve tedarik maliyetleri nedeniyle üst üste zam gördü. Pazara ilk girdiğinde Türkiye'de 49.999 TL seviyesinden listelenen ürün, günümüz koşullarında bu rakamın oldukça üzerine çıkmış durumda.

Konsol pazarındaki liderliğini sürdürmek isteyen Sony, cihazın sunduğu üst seviye performansı PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) ve güçlü grafik işlemcisiyle destekliyor. Ancak yükselen fiyatlar, tüketicilerin "PS5 Pro almaya değer mi?" sorusunu her geçen gün daha yüksek sesle sormasına neden oluyor.

Küresel Zam Dalgası ve Türkiye Satış Fiyatları

Sony, Nisan 2026 itibarıyla resmi PlayStation Blog kanalı üzerinden tavsiye edilen yeni satış fiyatlarını duyurdu. Şirket tarafından gerekçe olarak gösterilen küresel enflasyonist baskılar, konsolun yurt dışı etiketlerini doğrudan yukarı taşıdı. Yapılan son güncellemelerle birlikte resmi yurt dışı fiyatları şu şekilde şekillendi:

ABD: 899,99 Dolar

Avrupa: 899,99 Euro

İngiltere: 789,99 Sterlin

Japonya: 137.980 Yen

Türkiye pazarında resmi distribütör Bilkom aracılığıyla temsil edilen ürünün fiyatını pazaryeri satıcıları ve stok durumları belirliyor. Kasım 2026 verilerine göre büyük e-ticaret platformları ve zincir mağazalarda PS5 Pro Türkiye fiyatı 88.000 TL ile 93.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Tüketicilerin satın alma aşamasında ürünün Bilkom garantili mi yoksa ithalatçı garantili mi olduğuna dikkat etmesi öneriliyor.

PS5 Pro Özellikleri ve Standart PS5 İle Farkları

Sony'nin Pro modelinde öne çıkardığı temel geliştirmeler, oyunlardaki kare hızını ve görsel kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Standart PS5 modeline oranla donanım mimarisinde ciddi yenilikler içeren konsolun ana farkları şunlardır:

Daha Güçlü GPU: Standart PS5’e kıyasla yüzde 67 daha fazla işlem birimi ve yüzde 28 daha hızlı bellek barındıran Pro modeli, grafiklerin yüzde 45’e varan oranla daha hızlı işlenmesini sağlıyor.

Gelişmiş Işın İzleme (Ray Tracing): Yansıma ve ışık hesaplamaları standart modele göre iki ila üç kat daha hızlı gerçekleştiriliyor.

PSSR Yapay Zeka Desteği: Makine öğrenimini kullanarak görüntü çözünürlüğünü yapay zeka ile yükselten bu sistem, karesel keskinliği bozmadan yüksek performans veriyor.

Depolama ve Bağlantı: Cihaz kutudan varsayılan olarak 2 TB SSD depolama alanı ve Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı desteğiyle çıkıyor.

Ayrıca konsol, geriye dönük uyumluluk sayesinde 8.500’den fazla PS4 oyununda performansı artıran Game Boost teknolojisini sunuyor. Ancak unutulmaması gereken en önemli detay, cihazın disksiz (dijital) yapıda üretilmiş olmasıdır. Fiziksel diskle oyun oynamak isteyen kullanıcıların harici disk sürücüsünü ayrıca satın alması gerekmektedir.

PS5 Pro Almaya Değer mi?

Cihazın sunduğu performans artışı özellikle 4K 120 Hz ekran desteğine sahip televizyon kullanan oyuncular için büyük avantaj sağlıyor. PS5 Pro Enhanced etiketine sahip yapımlarda daha yüksek kare hızları ve üst düzey ışın izleme detayları elde edilebiliyor. Ancak halihazırda standart PS5 sahibi olan ve 1080p çözünürlüklü ekran tercih eden kullanıcılar için aradaki yüksek fiyat farkı dikkate alındığında yükseltme yapmak zorunlu bir ihtiyaç olarak görünmüyor.

GTA 6 İçin PS5 Pro Satın Almak Gerçekten Şart mı?

Oyun dünyasının en büyük yapımı olmaya aday GTA 6 için heyecan her geçen gün katlanarak artarken, konsol sahipleri ve yeni sistem toplayacak oyuncular bütçelerini planlamaya başladı. Özellikle PS5 Pro fiyatlarının uçuşa geçtiği günümüzde, oyuncuların en çok merak ettiği soru netleşti: "GTA 6'yı akıcı ve güzel bir şekilde oynamak için illa PS5 Pro mu lazım, yoksa standart PS5 da yeterli olur mu?"

Sektör uzmanlarının ve donanım analistlerinin değerlendirmelerine göre; GTA 6'yı keyifle oynamak için PS5 Pro almak kesinlikle zorunlu değil. Rockstar Games, oyunu ana konsol jenerasyonu olan standart PS5 ve Xbox Series X donanım mimarisine göre optimize ediyor. Dolayısıyla standart PS5 sahipleri de oyunu gayet akıcı, yüksek çözünürlüklü ve görsel açıdan tatmin edici bir performansla oynayabilecek.

Standart PS5 ile PS5 Pro Arasındaki GTA 6 Farkı Ne Olacak?

Standart PS5 ile PS5 Pro arasındaki temel fark oyunu oynayıp oynayamamak değil, görsel detaylar ve kare hızı (FPS) kararlılığı noktasında ortaya çıkacak. Standart PS5 kullanıcıları GTA 6'da muhtemelen 30 FPS kilitli veya dynamic 4K çözünürlük sunan grafik modlarıyla karşılaşacak. Rockstar oyunlarının geniş açık dünya yapısı ve işlemci (CPU) yükü göz önüne alındığında, standart konsol da oyunun atmosferini eksiksiz yansıtacak şekilde optimize edilecek.

PS5 Pro tarafında ise cihazın sunduğu yüzde 67 daha güçlü GPU ve yapay zeka tabanlı PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi devreye girecek. Pro modelinde oyuncular; daha yüksek ve keskin çözünürlük, daha gelişmiş ışık yansımaları (Ray Tracing) ve daha kararlı bir kare hızı elde edecek. Ancak bu durum, standart PS5'teki deneyimin "kötü" olacağı anlamına kesinlikle gelmiyor; Pro modeli sadece görselliği en üst seviyeye taşımak isteyen meraklılara hitap ediyor.

PS5 Sahibi Olanlar Pro'ya Geçmeli mi?

Elinizde hali hazırda standart PS5 bulunuyorsa ve sadece GTA 6 oynamak istiyorsanız, sırf bu oyun için yüksek Türkiye fiyatlarına sahip PS5 Pro'ya geçiş yapmak ekonomik açıdan şart görünmüyor. Standart PS5, Rockstar Games'in mühendislik kalitesi sayesinde oyunu sorunsuz ve gayet iyi bir grafik kalitesiyle çalıştıracaktır.

Ancak evinizde 4K 120Hz destekli üst segment bir televizyon varsa, bütçe kısıtlamanız bulunmuyorsa ve "Ben GTA 6'yı mümkün olan en yüksek grafik detaylarıyla ve en akıcı modda tecrübe etmek istiyorum" diyorsanız PS5 Pro tercih edilebilir. Özetle; GTA 6 standart PS5'te gayet iyi oynanır, Pro ise işin lüks ve ekstra performans boyutunu oluşturur.