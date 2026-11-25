Araç sahiplerini yakından ilgilendiren araç muayene ücreti ve ödeme düzenlemesinde yeni dönem takvimi netleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut imtiyaz sözleşmesinin 15 Ağustos 2027'de sona ermesiyle başlayacak yeni işletme döneminde kredi kartı komisyonu alınmayacağını açıklarken, yapay zeka destekli sistemle bekleme sürelerinin de azaltılacağını duyurdu.

Türkiye'de milyonlarca sürücünün düzenli olarak yaptırdığı periyodik muayene işlemlerinde ödeme kolaylığı sağlayacak yeni bir düzenleme gündemde. Araç muayene 2027 sürecine ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe sunumu sırasında araç muayene sistemine dair önemli ayrıntıları paylaştı. Sürücülerin uzun süredir dile getirdiği kredi kartı komisyonu uygulamasının, yeni işletme dönemiyle birlikte sona ereceği bildirildi.

Kredi Kartı Komisyonu Ne Zaman ve Nasıl Kalkacak?

Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla yapılan ödemelerde sürücülerden ek hizmet bedeli tahsil edilmesi, araç sahipleri arasında sıkça eleştirilen bir uygulamaydı. Nakit taşımak istemeyen ve kartla ödeme yapmayı tercih eden vatandaşlar, standart araç muayene ücreti üzerine çıkan ek masraflarla karşılaşıyordu.

Bakan Uraloğlu'nun aktardığı bilgilere göre mevcut imtiyaz sözleşmesi 15 Ağustos 2027 tarihinde sona eriyor ve ardından yeni işletme dönemine geçiliyor. Ağustos 2027'de devreye alınması planlanan yeni nesil sistemle birlikte kredi kartı komisyonunun vatandaşlara yansıtılmaması öngörülüyor. Nitekim daha önce Meclis gündemine taşınan sorularda da yeni ihale şartnamesine kredi kartı komisyon maliyetinin hizmet alan kişilere yansıtılmaması şartının eklendiği ifade edilmişti.

Yapay Zeka ile Bekleme Süreleri ve Kontrol Kalitesi Nasıl Değişecek?

Yeni işletme döneminde sürücüleri bekleyen yenilikler yalnızca kart komisyonunun kaldırılmasıyla sınırlı değil. İstasyonlardaki operasyonel süreçlerin modernize edilmesi kapsamında yapay zeka destekli teknolojilerden yararlanılması planlanıyor.

Yeni sistemle hedeflenen başlıca iyileştirmeler şunlar:

Bekleme sürelerinin azaltılması: Muayene istasyonlarındaki sıra ve işlem yoğunluğunun teknolojik altyapıyla daha akıcı yönetilmesi.

Kontrol güvenilirliğinin artırılması: Araç muayene süreçlerinde yapay zeka destekli çözümlerle ölçüm ve denetim standartlarının güçlendirilmesi.

Ödeme pratikliği: Kartla ödemede ek komisyon alınmamasıyla sürücülerin işlem sırasında sürpriz bir maliyetle karşılaşmaması.

Sürücülerin Dikkat Etmesi Gereken Kritik Detay

Yeni düzenlemeye ilişkin önemli bir noktayı da netleştirmek gerekiyor: Kredi kartı komisyonunun kaldırılması, araç muayenesinin temel ücretinin tamamen ortadan kalkması veya indirilmesi anlamına gelmiyor. Düzenleme, kartlı ödeme sırasında alınan ek hizmet bedelini kapsıyor.

Dolayısıyla 15 Ağustos 2027 sonrası başlayacak yeni dönemde sürücüler, belirlenen muayene ücretini kredi kartıyla öderken ayrıca komisyon ödemeden işlemini tamamlayabilecek. Araç sahiplerinin önümüzdeki süreçte muayene randevularını ve güncel tarife/uygulama duyurularını resmi kanallar üzerinden takip etmesi önem taşıyor.