Değerli metaller cephesinde satış dalgası derinleşiyor. Spot gümüşün ons fiyatı Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 40 doların altına inerken, bu yılki zirveye göre kaybın yaklaşık yüzde 70'e ulaştığı aktarıldı; yurt içinde gram gümüş de 65 TL'nin altına gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Emtia piyasalarında yaşanan sert geri çekilme, gümüş fiyatları üzerinde baskıyı artırarak yeni kritik eşiklerin test edilmesine yol açtı. Küresel piyasalardaki satış baskısıyla birlikte spot gümüşün ons fiyatı Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 40 dolar psikolojik sınırının altına indi. Yıl içinde görülen tarihi zirve seviyesine kıyasla kaybın yaklaşık yüzde 70 bandına ulaştığı belirtilirken, yurt içinde de gram gümüş 65 TL'nin altına sarkarak piyasada hareketliliğe neden oldu.

Ons Gümüşte Kayıp Tablosu ve Gün İçi Hareketler

Paylaşılan piyasa verilerine göre spot gümüşün ons fiyatı gün içinde 39,78 dolar seviyesine kadar geri çekildikten sonra TSİ 14.44 itibarıyla yüzde 2,38 düşüşle 39,84 dolar bandında işlem gördü. Gün içinde en yüksek 41,47 dolar seviyesini test eden ons gümüşte, geri çekilmenin boyutu farklı zaman dilimlerinde de dikkat çekici oranlara ulaştı:

Yıl içi zirveye göre kayıp: Yaklaşık yüzde 70

Kasım ayı başından bu yana kayıp: Yüzde 18,89

Yılbaşından bu yana kayıp: Yüzde 43,94

Küresel piyasalardaki satış eğiliminin sürmesi, yatırımcıların destek ve direnç seviyeleriyle birlikte makroekonomik gelişmeleri yakından izlemesine neden oluyor.

Gram Gümüş 65 TL'nin Altına İndi: Yurt İçinde Son Durum

Uluslararası ons fiyatındaki değer kaybı, yurt içi piyasalarda gram gümüş fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Spot gram gümüş gün içinde 64,88 TL seviyesine kadar gerilerken, aynı zaman diliminde yüzde 2,27 düşüşle 64,96 TL'den fiyatlandı.

Yurt içindeki geri çekilme oranları incelendiğinde gram gümüşün Kasım ayı başından bu yana yüzde 17,69, yılbaşından bu yana ise yüzde 33,10 oranında değer kaybettiği görülüyor. Dolar/TL kurundaki hareketlilik ile küresel ons fiyatındaki dalgalanmaların birleşimi, yurt içi gümüş fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Değerli Metaller Cephesinde Yatırımcılar Neleri Takip Ediyor?

Kısa sürede yaşanan sert düşüşler, hem birikim amacıyla gümüş tutan yatırımcıların hem de piyasa analistlerinin odağını volatilite ve risk yönetimine çevirdi. Değerli metallerdeki oynaklığın yüksek seyrettiği dönemlerde; küresel faiz beklentileri, likidite koşulları ve endüstriyel talep dinamiklerinin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Yatırımcıların ani fiyat hareketlerinde soğukkanlı değerlendirme yapması, kendi risk toleransı ve nakit planlamasına uygun hareket etmesi ile güncel piyasa verilerini anlık ekranlardan takip etmesi önem taşıyor.