Brent petrolün varil fiyatı uluslararası gelişmeler ve ABD verilerinin ardından yüzde 3,4 yükselerek 110 dolar sınırına dayandı. Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatları, benzin ve motorin grubunda yeni fiyat artışı beklentilerini artırdı.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, uluslararası alandaki sıcak gelişmeler ve açıklanan kritik makroekonomik verilerin etkisiyle ivme kazandı. Brent petrolün varil fiyatı, günlük bazda yüzde 3,4 oranını aşan bir yükseliş sergileyerek yeniden 110 dolar sınırına kadar tırmandı. Küresel piyasalarda yaşanan bu sert yükseliş hareketi, yurt içinde araç sahiplerinin takip ettiği akaryakıt pompa fiyatlarına yeni zamların yansıyacağı beklentisini kuvvetlendirdi.

Brent Petrolde Yükselişi Tetikleyen Faktörler

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün hızla yükselmesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden savaş sürecinin derinleşmesi etkili oldu. Jeopolitik risklerin her geçen gün artmasının yanı sıra ABD cephesinden gelen son ekonomik veriler petrol piyasasındaki ateşi daha da körükledi.

ABD enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanması ve açıklanan son verilerde bütçe açığının son 5 yılın rekor seviyesine ulaşması, Brent petrolün güçlü bir yükseliş trendine girmesine yol açtı. Yüzde 3,40'ın üzerinde değer kazanan petrol, mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşarak 5 ayın rekorunu kırdı.

Benzin ve Motorinde Fiyat Değişimi Kapıda

Yurt içinde bir süredir sabit seyreden akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarının 5 ayın zirvesine çıkmasıyla birlikte yeniden hareketlenme aşamasına geldi. Brent petroldeki tırmanış sonrasında, dağıtım şirketlerinin maliyetlerindeki artışa bağlı olarak hem benzin hem de motorin grubunda yeni fiyat artışlarının tabelalara yansıması bekleniyor.

Üç Büyükşehirde Güncel Akaryakıt Fiyatları

Beklenen yeni zamlar öncesinde Türkiye'nin üç büyük metropolünde akaryakıt istasyonlarındaki güncel pompa fiyatları belirlendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 83,80 TL, motorin 96,60 TL ve LPG 41,20 TL olarak uygulanıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 83,60 TL, motorin 96,50 TL ve LPG 40,60 TL seviyesinde satılıyor.

Başkent Ankara'da istasyon tabelalarında benzin 84,80 TL, motorin 97,70 TL ve LPG 41,29 TL seviyesinden işlem görüyor. İzmir'de ise güncel fiyatlar benzinde 85,10 TL, motorinde 98,00 TL ve LPG'de 41,20 TL olarak tüketicilere sunuluyor.