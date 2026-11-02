Arda Güler Oynuyor Fenerbahçe Kazanıyor! Kusursuz Asist Real Madrid 4'te 4 Yaptı!

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander'e konuk olan Real Madrid, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müziğe ve tempoya damga vuran millî futbolcumuz Arda Güler, yaptığı şık asistle galibiyette başrol oynarken, yıldız oyuncunun transferindeki finansal başarı detayları da dikkat çekti.