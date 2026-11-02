İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, deplasmanda Racing Santander ile kritik bir müsabakaya çıktı. El Sardinero Stadı'nda oynanan ve teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki eflatun-beyazlılar, maçın henüz ilk devresinde bulduğu üst üste gollerle rakibinin direncini erkenden kırdı ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Geçtiğimiz hafta El Clasico'yu kazanarak moral depolayan başkent temsilcisi, bu sonuçla birlikte La Liga'da üst üste 4. galibiyetini elde ederek 27 puanla zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi Racing Santander ise bu mağlubiyetle 11 puanda kaldı.
İlk Yarıda Gelen Goller ve Arda Güler'in Asisti
Karşılaşmanın henüz başlama düdüğüyle birlikte sahada ağırlığını koyan Real Madrid, aradığı golü 11. dakikada buldu. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kylian Mbappe, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden kısa süre sonra, milli gururumuz Arda Güler sahneye çıktı. Mücadelenin 21. dakikasında gelişen hızlı atakta kusursuz bir pasla topu Jude Bellingham ile buluşturan Arda, İngiliz yıldızın golünde asist yaparak skoru 2-0'a taşıdı. Maçın henüz 7. dakikasında Trent Alexander-Arnold'un ortasında önemli bir fırsattan yararlanamayan genç yetenek, bu asistle hatasını telafi etti ve hücum hattındaki etkinliğini kanıtladı. İlk devrenin skorunu belirleyen muazzam gol ise 36. dakikada geldi. Korner sonrasında savunmadan uzaklaştırılan topa ceza sahası dışından gelişine sert bir şut çıkaran Yan Diomande, skoru 3-0'a getiren şık bir gole imza attı. İkinci yarıda oyun disiplinini koruyan Real Madrid'de Arda Güler, 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Transfer Modelinde Başarı: Fenerbahçe İçin Örnek Vaka
Milli futbolcumuzun sahadaki bu göz kamaştıran performansı, sadece sportif başarılarla sınırlı kalmayıp kulüp finansmanları ve transfer modelleri açısından da yeni bir döneme işaret ediyor. Arda Güler'in Real Madrid'deki transfer sürecinde yer alan bonusların tamamlanması, eski kulübü Fenerbahçe açısından başlangıç bedelini performansa bağlı olarak büyüten son derece başarılı bir sözleşme modelini gözler önüne seriyor. Genç yıldızın Real Madrid formasıyla çıktığı 125 resmi maçta 21 gol ve 30 asistlik devasa üretim sergilemesi, oyuncunun yalnızca küresel pazarlama değeriyle değil, sahadaki somut katkısıyla da bu yüksek gelirleri hak ettiğini kanıtlıyor. Türk futbolu ve özellikle Fenerbahçe için asıl kazanım, gelecekteki benzer oyuncu satışlarında peşin bedel ile performans bonusları arasındaki dengenin nasıl kurulabileceğine dair önemli bir tecrübe oluşturmasıdır. Hem La Liga'daki şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan hem de uluslararası sahnedeki parlayan yıldızıyla adından söz ettiren Arda Güler, futbol dünyasında ses getirmeye devam ediyor.
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