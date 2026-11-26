Futbol dünyasının uzun yıllar unutamayacağı son derece sıra dışı ve skandal bir olay, Asya Şampiyonlar Ligi sahnesinde yaşandı. BAE temsilcisi Al Jazira ile İran ekibi Gol Gohar arasında dün akşam oynanan kritik karşılaşma, alınan tuhaf kararlar ve maç sonrasına damga vuran alkol iddialarıyla dünya spor gündeminin zirvesine yerleşti. Mücadelenin henüz ilk devresinde yaşanan olağanüstü gelişmeler, futbolcuları, teknik heyetleri ve ekran başındaki milyonlarca izleyiciyi adeta şoke etti.

Karşılaşmanın henüz 32. dakikasında, saha ortasında Gol Gohar oyuncusu Ali Asghar Ashouri'ye yapılan sert faulün ardından maçın Suriyeli orta hakemi Hanna Hattab, son derece akıl almaz bir karara imza attı. Pozisyonla hiçbir alakası olmayan ve kalesinde güvenle bekleyen Al Jazira'nın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'na sarı kart göstermesi, stadyumdaki herkesi büyük bir şaşkınlığa sürükledi. Bu absürt karar sonrasında maç boyunca sergilediği tutarsız hareketleri, dengesiz yürüyüşleri ve kontrolsüz tavırlarıyla sahadaki futbolcuların da yoğun şüphesini çeken hakem hakkında flaş bir hamle geldi. Al Jazira teknik direktörü Mehdi Rahmati, maç esnasında saha kenarından hakemin durumunu fark ederek "O sarhoş" diye bağırdı ve tepkisini açıkça gösterdi.

Yaşanan bu gerilimli dakikaların ardından maçın hakemi Hanna Hattab, devre arasına girilirken ikinci yarısı sahaya çıkmama kararı aldı. Futbol tarihinde son derece nadir görülen bu olay neticesinde, mücadelenin kalan ikinci devresini karşılaşmanın dördüncü hakemi devralarak yönetti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında iddialarını sürdüren Gol Gohar teknik direktörü Rahmati, hakemin kesinlikle normal bir ruh halinde ve fiziksel durumda olmadığını belirtti. Rahmati yaptığı açıklamada, "Hakem normal bir durumda değildi, bunu Al Jazira oyuncuları da bize bizzat söyledi. Kulübümüz hızlı bir şekilde durumu yetkili mercilere bildirdi ve durumun devam etmesi halinde sahada kalmayacağımızı net bir dille ilettik" ifadelerini kullanarak yaşanan skandalın boyutlarını gözler önüne serdi.

Asya futbolunu sarsan bu dev skandalın ardından Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatması bekleniyor. Suriyeli hakem Hanna Hattab'ın maç raporuna ne yazacağı ve yetkili kurulların bu vahim iddialara karşı alacağı disiplin cezaları futbol kamuoyu tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.