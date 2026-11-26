UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında sahaya çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini aynı skorla mağlup ederek Türkiye’ye unutulmaz bir Avrupa gecesi yaşattı. Sarı-kırmızılılar Aston Villa’yı, sarı-lacivertliler ise Shakhtar Donetsk’i 1-0 geçerken, son iki haftada alınan dört kritik galibiyetin ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması resmen açıklandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye adına gurur dolu ve unutulmaz bir hafta geride kaldı. Lig aşamasının beşinci haftasında dev rakipleriyle kozlarını paylaşan iki temsilcimiz, sahadan çıkardıkları galibiyetlerle hem ilk 24 yolunda dev bir adım attı hem de ülke puanına hayati bir katkı sundu. Kendi sahası RAMS Park’ta İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı ağırlayan Galatasaray, nefes kesen ve yüksek tempoda geçen mücadelenin 77. dakikasında Deniz Gül’ün kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu kritik üç puanla toplam puanını 9’a yükselten sarı-kırmızılı ekip, üst tur barajı içinde yer alma hedefi doğrultusunda elini iyice güçlendirdi.

Gecenin bir diğer sevindirici haberi ise İngiltere’deki Stamford Bridge Stadı’ndan geldi. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, disiplinli oyunu ve etkili hücumlarıyla sonuca gitmeyi başardı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, 56. dakikada golcüsü Vedat Muriç’in fileleri havalandırmasıyla rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 8’e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi genel puan tablosunda 16. basamağa yerleşti. Temsilcilerimizin son iki haftalık periyotta Stuttgart, Liverpool, Aston Villa ve Shakhtar Donetsk karşısında aldığı dört maçta dört galibiyetlik kusursuz seri, Türk futbolunun Avrupa arenasındaki yükselişini gözler önüne serdi.

Elde edilen bu çifte zaferin ardından tüm gözler güncel UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Türkiye, genel klasmanda 53.875 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve sekizinci sıradaki Hollanda ile arasındaki farkı eritmeye devam etti. Zirvede 108.241 puanla İngiltere yer alırken, onu İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz ve Belçika takip etti. Türkiye’nin hemen arkasında ise 47.612 puanla Yunanistan konumlandı.

Asıl dikkat çekici tablo ise sezonluk UEFA ülke puanı sıralamasında ortaya çıktı. Temsilcilerimizin bu sezon Avrupa kupalarında topladığı puanlarla 8.700 seviyesine ulaşan Türkiye, sezonluk performansta dünya devlerini geride bırakarak 5. sıraya yerleşti. İlk dört basamakta İngiltere, Portekiz, İspanya ve Almanya yer alırken, Türkiye’nin beşinci sıradaki konumu ekstra kontenjan hedefleri için büyük umut verdi. Lig aşamasında kalan üçer maçları öncesinde Galatasaray’ın AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain, Fenerbahçe’nin ise LASK Linz, Villarreal ve Atletico Madrid ile oynayacağı karşılaşmalar şimdiden büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı.