İspanya La Liga’nın 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı zorlu Valencia engelini 3-0’lık net bir skorla geçti. Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle maçın adamı oldu. İspanyol basını genç yeteneğin Mestalla’daki büyüleyici oyununu manşetlerine taşıdı.

İspanya La Liga’da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Real Madrid, 12. hafta kapsamında zorlu Valencia deplasmanına konuk oldu. Mestalla Stadyumu’nda oynanan kritik müsabakada sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılan eflatun-beyazlılar, zirve takibinde altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise gösterdiği muazzam performansla milli yıldızımız Arda Güler oldu.

Mücadeleye oldukça istekli başlayan konuk ekip Real Madrid, aradığı golü 28. dakikada buldu. Gelişen hızlı hücumda ağları havalandıran Federico Valverde, takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk golün ardından baskısını artırarak rakip kalede pozisyonlar bulmaya devam eden başkent temsilcisinde sahneye milli futbolcumuz çıktı.

36’da Klasını Konuşturdu, Soyunma Odasına Farklı Girildi

Karşılaşmanın 36. dakikasında ceza sahası çevresinde topla buluşan Arda Güler, şık bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 2-0’a getirdi. Genç yeteneğin kaydettiği bu harika golle moral bulan Real Madrid, soyunma odasına iki farklı üstünlükle girmeyi başardı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan eflatun-beyazlılar, hücum hattındaki etkili pas trafiğiyle Valencia savunmasını zor anlar yaşattı. Mücadelenin 75. dakikasında gelişen organize atakta Arda Güler, Fransız forvet Kylian Mbappe’ye adeta al da at dercesine harika bir pas çıkardı. Pozisyonu gole çeviren Mbappe, skoru 3-0’a taşıyarak maçın sonucunu tayin etti. Bu asistle birlikte milli oyuncumuz geceyi 1 gol ve 1 asist ile tamamladı.

Valencia Maçı 10 Kişi Tamamladı, Arda Güler MVP Seçildi

Skor farkının açılmasıyla birlikte oyundan düşen ev sahibi ekipte sinirler gerildi. Valencia’nın kaptanı Jose Luis Gaya, 77. dakikada gördüğü kırmızı kart sonucunda takımını sahada 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 Real Madrid galibiyetiyle noktalandı.

Sahada gösterdiği olağanüstü performans, attığı kilit paslar ve oyunu yönlendirme becerisiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Arda Güler, 84 dakika oyunda kaldı. Oyundan çıkarken kenar yönetiminden büyük alkış alan 19 yaşındaki yıldız, müsabakanın ardından resmi olarak maçın adamı (MVP) unvanına layık görüldü.

İspanyol Basını Sihirbaz İlan Etti: Manşetlerde Türk Rüzgarı

Karşılaşmanın bitüdüğü an itibarıyla İspanya’nın önde gelen spor gazeteleri ve haber portalları milli futbolcuyu manşetlerine taşıdı. Arda Güler’in sergilediği futbol, İspanyol medyasında geniş yer buldu ve övgü dolu ifadeler kullanıldı.

İspanya basınında öne çıkan çarpıcı başlıklar şu şekilde sıralandı:

El Confidencial: "Madrid, Mestalla’da Arda Güler’in ritmiyle dans etti ve Bernabeu sürgününü tam galibiyetle kapattı."

EsDiario: "Mestalla’daki uzun bıçaklar gecesinde futbolu oynayan tek isim Arda Güler oldu."

ElDesmarque: "Arda Güler sihirbaz şapkasını çıkardı."

VAVEL: "Madrid, Türk sihriyle Mestalla’yı fethetti."

Bernabéu Digital: "Arda Güler’in sihri Mourinho’nun planını haklı çıkardı."

El Gol Digital: "Arda Güler Mestalla’da attı, attırdı; Madrid Barcelona’ya yetişti."

Sahadaki 3-0'lık galibiyetin mimarlarından biri olan ve İspanya’da manşetleri süsleyen genç milli yıldız, sergilediği bu performansla teknik direktörünün ve Madrid taraftarının güvenini tazelemeye devam ediyor.