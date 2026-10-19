İspanya temsilcisi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Sevilla ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayarak sergilediği performansla dikkat çekti. Teknik heyetin ilk 11 tercihi doğrultusunda sahaya çıkan genç yetenek, hücum hattında üstlendiği rolü başarıyla yerine getirerek takımının skor üstünlüğünü yakalamasında kritik bir pay sahibi oldu.

Arda Güler'in Sevilla Maçındaki Performansı

Arda Güler, Sevilla mücadelesinin 30. dakikasında Yan Diomande tarafından aktarılan pasa tek vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, kaydettiği golle takımının hücum organizasyonlarını yönlendiren temel aktörler arasında yer aldı.

Müsabakanın ilk bölümleri dengeli ve düşük tempoda geçerken ilk devrenin ortalarından itibaren Real Madrid hücum hattındaki etkisini artırdı. Genç oyuncu, 30. dakikada ceza sahası içindeki doğru konumlanmasıyla pozisyonu sonuçlandırdı ve takımını 1-0 öne geçiren sayıyı kaydetti.

Roma Mücadelesi Sonrası Gelen İlk 11 Fırsatı

Daha önce oynanan Roma karşılaşmasında takım 3-1 mağlup durumdayken oyuna dahil edilen Güler, yaptığı 2 asistle geri dönüşün mimarlarından biri olmuştu. İtalyan ekibine karşı sergilediği bu oyunun ardından teknik direktör José Mourinho tarafından Sevilla mücadelesinde başlangıç kadrosuna dahil edildi ve verilen şansı doğrudan skora katkı sağlayarak değerlendirdi.

Mbappe Skoru İkiye Çıkardı

Karşılaşmanın ilerleyen anlarında baskısını sürdüren Real Madrid, ilk yarının son bölümlerinde farkı açmayı başardı. Mücadelenin 37. dakikasında estetik bir gole imza atan Kylian Mbappe, skoru 2-0'a taşıyarak takımının soyunma odasına güvenli bir avantajla girmesini sağladı.