2027 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde çalışanların ve emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, net asgari ücretin en az 45 bin 800 TL'ye yükseltilmesini isterken işçi, esnaf ve memur emeklilerine de ilave ödeme yapılmasını önerdi. Düzenlemeler henüz yasalaşmadı.

Milyonlarca çalışanın 2027 yılında uygulanacak asgari ücret zammını beklediği dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maaş artışlarına yönelik yeni teklifler gündeme geldi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin yükseltilmesi ve emeklilere ek ödeme yapılması amacıyla hazırlanan düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.

Günaydın, Genel Başkan Özgür Özel'in de imzasının bulunduğu teklif kapsamında net asgari ücretin en az 45 bin 800 TL seviyesine çıkarılmasını istediklerini belirtti. Açıklamada, emeklilerin gelirlerinin artırılmasına yönelik iki farklı ödeme önerisi de yer aldı.

2026 yılında net 28 bin 75,50 TL olarak uygulanan asgari ücretin 45 bin 800 TL'ye yükseltilmesi, mevcut tutara göre yaklaşık yüzde 63,1 oranında artış anlamına geliyor.

Asgari Ücretin 45 Bin 800 TL Olması Teklif Edildi

Asgari ücretin artırılmasına yönelik öneride çalışanların gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Mevcut ücret ile teklif edilen tutar arasındaki hesaplama şöyle:

2026 net asgari ücret: 28.075,50 TL

Önerilen net asgari ücret: 45.800 TL

Aylık artış: 17.724,50 TL

Artış oranı: Yaklaşık yüzde 63,1

Teklif edilen rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş resmî ücret niteliği taşımıyor.

İşçi ve Bağ-Kur Emeklilerine 22 Bin 248 TL Ek Ödeme

Gökhan Günaydın, işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarının da asgari ücret seviyesine yükseltilmesini önerdi.

Bu kapsamda mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığına 22 bin 248 TL ilave edilerek toplam ödemenin 45 bin 800 TL'ye çıkarılması talep edildi.

Memur Emeklilerine 25 Bin 153 TL Seyyanen Zam Önerisi

Memur emeklilerinin maaşlarına yönelik ayrı bir düzenleme de gündeme getirildi. Günaydın, memur emeklilerine aylık 25 bin 153 TL tutarında seyyanen ödeme yapılmasını istedi.

TBMM kayıtlarına göre memur emeklilerine ilave ödeme yapılmasını içeren kanun teklifi, 21 Ekim 2026 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

2027 Asgari Ücret Zammı Aralık Ayında Belirlenecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmelerin ardından yeni ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Meclis'e sunulan teklifler ise ayrı yasama süreçlerine tabi bulunuyor. Çalışanlara ve emeklilere yönelik önerilerin uygulanabilmesi için ilgili düzenlemelerin kabul edilmesi gerekiyor.