Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik üç farklı düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündeminde yer alıyor. Net asgari ücret tutarında yıllık tatil desteği, aylık bağlama oranının yükseltilmesi ve emekli maaşlarında intibak yapılması öneriliyor. Düzenlemelerin hayata geçirilmesi için Meclis'teki yasama süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Milyonlarca emeklinin maaş artışlarına ilişkin beklentisi sürerken, sosyal güvenlik sisteminde değişiklik yapılmasını amaçlayan yeni öneriler gündeme geldi. Emeklilerin gelir düzeyini yükseltmeye yönelik çalışmalar arasında yıllık tatil yardımı, aylık bağlama oranının artırılması ve emekli maaşları arasındaki farklılıkların giderilmesi bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tekliflerden biri, emeklilere her yıl haziran ayında net asgari ücret tutarında tatil desteği verilmesini öngörüyor. 28 Eylül 2026 tarihinde sunulan ve 2/3891 esas numarasıyla kaydedilen düzenleme, 1 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Diğer önerilerde ise çalışma süresi ve prim ödemelerine bağlı maaş hesaplama sisteminin değiştirilmesi üzerinde duruluyor. Özellikle farklı yıllarda emekli olan vatandaşların aylıkları arasındaki farkların azaltılması hedefleniyor.

Emeklilere Sunulan Üç Destek Önerisi

Emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemelerde şu başlıklar öne çıkıyor:

Tatil desteği: Her yıl haziran ayında net asgari ücret tutarında ödeme yapılması.

Aylık bağlama oranı: Her 360 prim günü için hesaplanan oranın yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltilmesi.

İntibak düzenlemesi: 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olanların maaşları arasındaki farklılıkların yeniden değerlendirilmesi.

Bu başlıklar, yürürlüğe girmiş hakları değil, yasama gündemine taşınan önerileri oluşturuyor.

Emeklilere Asgari Ücret Tutarında Tatil Desteği

Tatil desteği teklifinde emeklilere yılda bir kez ödeme yapılması amaçlanıyor. Desteğin haziran ayında verilmesi ve yurt içindeki dinlenme tesislerinde kullanılması öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması durumunda ödeme tutarı, ilgili dönemde geçerli net asgari ücret üzerinden belirlenecek.

Emekli Maaşı Bağlama Oranı Yüzde 75'e Çıkabilir

Aylık bağlama oranının artırılmasına ilişkin öneride, 25 yıl çalışmaya karşılık gelen 9 bin prim günü için oranın yüzde 50 yerine yüzde 75 olarak hesaplanması hedefleniyor.

Önerinin geçmişte bağlanan emekli aylıklarını da kapsaması isteniyor. Ancak maaşlara yansıyacak tutarlar, sigortalılık dönemleri ve prime esas kazançlar gibi unsurlara bağlı bulunuyor.

Emeklilikte İntibak Düzenlemesi Gündemde

İntibak önerisinde, 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olanların aylık hesaplama farklılıklarının giderilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda 5510 sayılı Kanun'a ek madde getirilmesi öneriliyor. Düzenlemelerin uygulanabilmesi için ilgili tekliflerin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.