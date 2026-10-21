Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan denetimlerde geçersiz sigorta primlerinin tespit edilmesi, emekli aylıklarının kesilmesine veya emeklilik işlemlerinin iptal edilmesine neden olabiliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle sahte sigortalılık kayıtları, çakışan hizmet süreleri ve Bağ-Kur borçlarına dikkat çekiyor. Emeklilik başvurusu öncesinde hizmet dökümünün ayrıntılı incelenmesi önem taşıyor.

Emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayan vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarındaki hizmet sürelerini kontrol etmesi gerekiyor. Sigortalılık bilgilerinde sonradan tespit edilen usulsüzlükler, yıllar önce bağlanmış emekli aylıklarının yeniden değerlendirilmesine yol açabiliyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un değerlendirmelerine göre, özellikle fiilen çalışılmadan bildirilen sigortalılık süreleri ve birbiriyle çakışan prim kayıtları emeklilik işlemlerinde risk oluşturuyor. Kurumun denetimleri sonucunda geçersiz sayılan prim günleri, emeklilik şartlarının kaybedilmesine neden olabiliyor.

Emeklilik dilekçesinin kabul edilmesi ve maaş bağlanması, hizmet kayıtlarının daha sonra incelenemeyeceği anlamına gelmiyor. SGK, denetimlerde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda daha önce gerçekleştirilen işlemleri yeniden değerlendirebiliyor.

SGK Hangi Durumlarda Emekli Maaşını Kesebilir?

Emeklilik için gerekli prim günlerinin geçersiz kayıtlar nedeniyle yetersiz kalması durumunda aylığın kesilmesi veya emeklilik işleminin iptali gündeme gelebiliyor.

Örneğin 5 bin 975 prim günü gereken bir sigortalının kayıtlarında 6 bin gün bulunmasına rağmen 30 günün geçersiz sayılması halinde toplam süre 5 bin 970 güne düşüyor.

Bu durumda kişinin emeklilik şartlarını karşılayıp karşılamadığı yeniden inceleniyor.

SGK Hizmet Dökümündeki K, Ş ve S Kodları

Sigortalılık kayıtlarında kullanılan bazı kodlar, işyerleri hakkında yürütülen incelemeleri gösteriyor.

K kodu: Kontrollü işyeri kaydı.

Ş kodu: Şüpheli işyeri kaydı.

S kodu: Sahte işyeri tespitiyle ilişkili kayıt.

Kodların bulunması, bütün primlerin kendiliğinden silindiği anlamına gelmiyor. Hizmetlerin geçerliliği SGK incelemeleri sonucunda belirleniyor.

İptal Edilen Emeklilikte Ödenen Maaşlar Geri İstenebilir

5510 sayılı Kanun'un 96'ncı maddesine göre yersiz ödenen emekli aylıkları belirli koşullarda geri alınabiliyor.

Sigortalının kasıtlı veya kusurlu davranışından kaynaklanan ödemelerde geriye dönük on yıllık, Kurum hatasından kaynaklanan ödemelerde ise beş yıllık süre esas alınıyor. Faiz uygulaması da kusur durumuna göre değişiyor.

Emeklilik Başvurusu Öncesinde Prim Kontrolü

Emeklilik hazırlığı yapanların e-Devlet hizmet dökümlerindeki prim günlerini, çakışan sigortalılık sürelerini ve Bağ-Kur borçlarını incelemesi gerekiyor.

Özellikle eksik veya şüpheli kayıtların SGK müdürlüklerinden araştırılması, emeklilik işlemlerinde sonradan ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önlenmesi açısından önem taşıyor.