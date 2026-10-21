Ocak 2027 memur maaş zammı için enflasyon verileri ve yıl sonu beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar netleşmeye başladı. Polis, doktor, hemşire, öğretmen ve diğer kamu görevlilerini ilgilendiren senaryolarda toplam maaş artışının yüzde 6,67 ile yüzde 8,66 arasında değişebileceği öngörülüyor. En yüksek senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 305 TL'ye ulaşabilecek.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı maaş artışı için enflasyon hesaplamaları gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı temmuz, ağustos ve eylül verilerinin ardından, yılın son üç ayında gerçekleşecek fiyat değişimleri bekleniyor.

Memur maaşlarına 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bunun yanında 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması halinde oluşacak fark da maaşlara yansıtılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,63'e yükselmesi, ocak ayında uygulanabilecek toplam zam oranına ilişkin hesaplamaları gündeme taşıdı.

Memur Maaş Zammında Üç Aylık Enflasyon

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ikinci yarısındaki ilk üç aylık enflasyon şöyle gerçekleşti:

Temmuz: Yüzde 1,78

Ağustos: Yüzde 1,84

Eylül: Yüzde 1,84

Üç aylık birikimli enflasyon: Yüzde 5,57

Kesin enflasyon farkı, ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla belirlenecek.

2027 Memur Maaşı İçin Beş Zam Senaryosu

Yıl sonu enflasyon tahminleri esas alınarak hazırlanan hesaplamalarda en düşük memur maaşının ulaşabileceği tutarlar şöyle:

Zam senaryosu Artış Yeni maaş TCMB enflasyon tahmini %6,67 74.908 TL OVP tahmini %7,00 75.140 TL Piyasa Katılımcıları Anketi %8,02 75.856 TL AA Finans tahmini %8,05 75.877 TL FKB araştırması %8,66 76.305 TL

Hesaplamalarda mevcut 70 bin 224 TL'lik en düşük memur maaşı esas alınıyor.

Polis, Doktor ve Hemşire Maaşları da Artacak

Ocak ayında uygulanacak zam oranı, polis, doktor, hemşire, öğretmen ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıyacak.

Mesleklere göre kesin maaş tutarları; derece, kademe, hizmet yılı ve ek ödeme unsurlarına bağlı olarak değişecek. Bu nedenle her meslek grubu için farklı maaş hesaplamaları yapılacak.

Memur Emeklilerinin Ocak Maaşı Hesaplandı

Mevcut 31 bin 527 TL'lik en düşük memur emeklisi aylığı üzerinden yapılan tahminlerde, yüzde 8,02 artışla maaşın yaklaşık 34 bin 55 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

En yüksek yüzde 8,66'lık senaryoda ise aylık 34 bin 257 TL'ye ulaşabilecek. Kesin zam oranı, aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından belirlenecek.