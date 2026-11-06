Paraf, Kasım ayı boyunca geçerli olacak yeni market kampanyasını duyurdu. Gıda marketi, bakkal, kasap ve manav alışverişlerinde tek seferde yapılacak 2.500 TL ve üzeri harcamalara toplam 1.500 TL, mobil veya QR kod ile yapılan ödemelerde ise ekstra kazançla toplamda 2.000 TL ParafPara hediye ediliyor.

Günlük yaşamın en temel gider kalemlerinden biri olan gıda ve market harcamaları, vatandaşların bütçesinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Bu süreçte bankaların sunduğu kampanya ve puan avantajları, mutfak masraflarını hafifletmek isteyen tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Halkbank'ın popüler kredi kartı markası Paraf, Kasım ayı boyunca geçerli olacak yepyeni bir kampanyayla kart sahiplerine yüz güldüren bir fırsat sunuyor. Gıda alışverişlerini ödüllendiren bu özel kampanya, özellikle mobil ve QR kod ile ödeme yapan kullanıcılara ekstra kazanç kapısı aralıyor.

Kasım Ayı Boyunca Geçerli Olacak Kampanya Detayları

1 Kasım - 30 Kasım 2026 tarihleri arasında yurt içinde gerçekleştirilecek harcamaları kapsayan kampanya; gıda marketleri, bakkallar, kasaplar, manavlar ve şarküterilerde yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. Kampanyanın temel mantığı, tüketicilerin tek seferde yapacakları belirli tutardaki harcamalar üzerinden kademeli olarak ParafPara kazanmasını sağlıyor.

Kampanya kurallarına göre, yurt içinde tek seferde yapılacak 2.500 TL ve üzeri her market harcamasına 150 TL, toplamda ise en fazla 1.500 TL ParafPara kazanma imkanı sunuluyor. Ancak fırsat bununla sınırlı kalmıyor; ödemelerini mobil veya QR yöntemiyle gerçekleştiren kullanıcılar, her 2.500 TL ve üzeri işlem için ekstra 50 TL kazanarak toplam ödül miktarını 2.000 TL ParafPara seviyesine çıkarabiliyor. Kampanya müşteri bazlı yürütülmekte olup, bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabiliyor ve en fazla 2.000 TL ParafPara elde edebiliyor.

Kampanyaya Nasıl Katılınır?

Harcama yapmadan önce sisteme kayıt olunması, kazanılacak puanların hesabına yansıması için büyük önem taşıyor. Kampanyaya katılmak isteyen Paraf sahiplerinin, harcama gerçekleştirmeden önce Paraf Mobil veya Halkbank Mobil uygulamalarının kart kampanyaları bölümünde yer alan HEMEN KATIL butonuna tıklaması gerekiyor. Alternatif olarak cep telefonlarının mesaj bölümünden GIDA yazıp 3404 numarasına (KKTC için 3444'e) SMS göndererek de katılım sağlanabiliyor. Gönderilen katılım SMS'inin bankada kayıtlı olan cep telefonundan yapılması ve bankadan onay mesajının gelmesi şartı aranıyor.

QR Ödeme ile Ekstra Kazanç Nasıl Sağlanır?

Geleneksel kartlı ödemelerin yanı sıra dijital yöntemleri tercih edenler için QR kod ile ödeme adımları da oldukça pratik bir şekilde tasarlandı. Mobil veya QR ile ödeme yapmak isteyen tüketicilerin şu adımları izlemesi gerekiyor:

Ödeme işlemine geçilmeden önce kasadaki görevliye ödemenin mobil/QR ile yapılacağı mutlaka belirtilmelidir.

Paraf Mobil uygulaması açıldıktan sonra alt menüde yer alan Öde butonuna tıklanmalı ve QR okut seçeneği seçilmelidir.

Uygulama içi giriş tamamlandıktan sonra POS cihazında beliren QR kod telefona okutularak ödeme güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Kasım ayı boyunca mutfak masraflarını avantaja çevirmek ve market alışverişlerinden kazançlı çıkmak isteyen Paraf sahipleri, belirtilen adımları takip ederek kampanyadan kolayca yararlanabilir.