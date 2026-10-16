Merkezi yönetim bütçe sunumuyla birlikte yeni dönem asgari ücret artışına ilişkin ilk sinyaller ortaya çıktı. Enflasyon tahminlerine göre şekillenecek zam oranının ardından yeni taban maaşın 35 bin lirayı aşması öngörülüyor. Tespit komisyonu nihai karar için aralık ayında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde gerçekleştirilen merkezi yönetim bütçe bağlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetimine ait gelecek döneme ilişkin temel makroekonomik hedefleri paylaştı. Yapılan sunumda büyüme, istihdam ve enflasyon hedefleri açıklanırken, doğrudan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammına dair oranlar da şekillenmeye başladı.

Bütçe Verilerine Göre Asgari Ücret Zammı Beklentisi

Ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerini temel alarak maaş artışlarını belirleme stratejisi doğrultusunda, 2027 yılı için hedeflenen yüzde 21 seviyesindeki enflasyon oranı asgari ücret zammında belirleyici kriter olarak öne çıkıyor. Bu beklentiler ışığında yeni dönemde maaşlara yüzde 27 oranında bir artış yapılması öngörülüyor.

Geçmiş dönemlerde uygulanan zam modelleri baz alındığında, hedeflenen enflasyon oranının üzerine refah payı eklenerek hesaplama yapılması gündemde bulunuyor. Hazırlanan projeksiyonlara göre yüzde 27 oranında bir artış gerçekleştiğinde, mevcut durumda 28 bin 75 lira olan net asgari ücretin 35 bin 656 liraya yükselmesi bekleniyor.

Dönem / Gösterge Mevcut Tutar Beklenen Artış Oranı Hesaplanan Yeni Maaş Net Asgari Ücret 28.075 TL Yüzde 27 35.656 TL

Temel Ekonomik Göstergeler ve İstihdam Hedefleri

Bütçe sunumu kapsamında paylaşılan veriler, sadece ücret politikasını değil aynı zamanda çalışma hayatının genel görünümünü de ortaya koyuyor. Açıklanan temel ekonomik hedefler şu şekilde sıralanıyor:

Ekonomik Büyüme: 2025 yılında yüzde 3,7 olan büyüme oranının 2026 yılında yüzde 3,3 ve 2027 yılında yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

2025 yılında yüzde 3,7 olan büyüme oranının 2026 yılında yüzde 3,3 ve 2027 yılında yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. İstihdam ve İşsizlik: Ülke genelinde istihdamın 657 bin kişi artırılması, işsizlik oranının yüzde 8 seviyesine çekilmesi ve iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4 düzeyine çıkması amaçlanıyor.

Ülke genelinde istihdamın 657 bin kişi artırılması, işsizlik oranının yüzde 8 seviyesine çekilmesi ve iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4 düzeyine çıkması amaçlanıyor. Enflasyon Tahminleri: 2026 yıl sonunda yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesi öngörülen enflasyonun, 2027 yılı sonunda yüzde 21 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Belirlenecek?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak taban ücreti karara bağlamak amacıyla aralık ayında resmi çalışmalarına başlayacak. Gerçekleştirilecek müzakerelerin ardından nihai zam oranı netlik kazanacak.