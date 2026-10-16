Asgari ücrete yapılması beklenen yüzde 28,4 oranındaki zam öncesinde askerlik, doğum ve Bağ-Kur ihya borçlanmalarında büyük maliyet artışları kapıda. Yıl sonuna kadar başvuran sigortalılar mevcut tarifeden yararlanırken, işlemleri 2027 yılına bırakanları binlerce liralık ek farklar bekliyor. Süreci kaçırmamak için son 2,5 ay kritik önem taşıyor.

Sosyal güvenlik sisteminde erken emeklilik hakkı elde etmek veya eksik prim günlerini tamamlamak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir süreç yaşanıyor. Yılın son 2,5 aylık dilimine girilirken, önümüzdeki yıl asgari ücrete gelmesi beklenen zam oranları borçlanma maliyetlerini doğrudan etkilemeye hazırlanıyor. Uzmanlar, askerlik, doğum ve Bağ-Kur ihyası gibi borçlanma türlerinde işlem yapmak isteyen sigortalıların yıl sonunu beklemeden harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Orta Vadeli Program kapsamında yer alan yüzde 28,4 oranındaki enflasyon öngörüsü, yeni asgari ücretin belirlenmesinde ana belirleyici olacak. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla birlikte netleşecek yeni rakamlar, borçlanma prim tutarlarını da tavan yaptıracak. İşlemlerini aralık ayı sonuna kadar tamamlayan vatandaşlar ise mevcut tarifeler üzerinden ödeme yaparak binlerce liralık avantaj elde edecek.

Askerlik Borçlanmasında 75 Bin Liralık Fark Kapıda

Erkek sigortalıların eksik prim günlerini tamamlamak ve sigorta başlangıç tarihini geriye çekmek için sıklıkla tercih ettiği askerlik borçlanması, yapılacak zamlardan en çok etkilenecek kalemlerin başında geliyor. Mevcut tarifeye göre 18 aylık askerlik borçlanması için ödenen tutar 267 bin 534 lira seviyesinde bulunuyor.

Ancak OVP tahminleri doğrultusunda asgari ücrete yansıtılması beklenen yüzde 28,4 oranındaki artış gerçekleştiğinde, bu rakam 343 bin 512 liraya yükselecek. Hesaplamalara göre, başvurusunu yeni yıla bırakan sigortalılar askerlik borçlanması için fazladan 75 bin 978 liralık bir maliyet farkıyla karşı karşıya kalacak.

Doğum Borçlanmasında 72 Bin Liralık Artış Öngörülüyor

Kadın sigortalıların çocuk borçlanması yoluyla eksik prim günlerini borçlanmasını sağlayan doğum borçlanması da benzer bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalıyor. Hâlihazırda 24 aylık doğum borçlanması için ödenen toplam tutar 253 bin 556 lira olarak uygulanıyor.

Beklenen zam oranlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte bu tutarın 325 bin 680 liraya çıkacağı hesaplanıyor. Bu durum, başvurusunu 2026 yılı sonrasına erteleyen kadın sigortalıların tam 72 bin 024 lira daha fazla ödeme yapacağı anlamına geliyor. Uzmanlar, kadın çalışanların hak kaybı yaşamaması ve bütçelerini koruması adına yıl sonu kapanışından önce SGK müdürlüklerine başvurmalarını öneriyor.

Bağ-Kur İhyasında Maliyet 50 Bin Lirayı Aşacak

Geçmiş yıllarda prim borçları nedeniyle durdurulan hizmet sürelerini canlandırmak isteyen Bağ-Kurlular için de ihya maliyetleri katlanıyor. Normal şartlarda bir yıllık Bağ-Kur ihya bedeli 178 bin 356 lira olarak hesaplanırken, beklenen zam oranıyla birlikte bu tutar 229 bin 008 liraya yükselecek.

Oluşacak 50 bin 652 liralık fark, esnaf ve bağımsız çalışanların bütçesini zorlayabilecek seviyelerde bulunuyor. Bu nedenle prim günlerini ihya etmek isteyen Bağ-Kurluların aralık ayını beklememesi büyük önem taşıyor.

Borçlanma Başvuruları Nereden ve Nasıl Yapılır?

Mevcut tarifelerden yararlanarak zamlı tarifelerden kaçınmak isteyen vatandaşlar için başvuru yolları oldukça pratik tutuluyor. Borçlanma başvuruları, e-Devlet kapısı üzerinden dijital olarak yapılabileceği gibi doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il ve ilçe müdürlüklerine şahsen de gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru ve ödeme şartları kişilerin sigorta kollarına ve statülerine göre değişiklik gösterebildiğinden, işlem öncesinde e-Devlet üzerinden güncel borçlanma tutarlarının ve şartların detaylı bir şekilde incelenmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, son günlerde yaşanabilecek sistem yoğunluklarını ve resmi tatil takvimini göz önünde bulundurarak işlemlerin son haftaya bırakılmaması konusunda uyarıyor.