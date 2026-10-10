Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, ön ödemeli su kartı kullanıcıları için NFC projesini hayata geçirdi. Bu yeni sistemle aboneler, cep telefonları üzerinden ASKİ Mobil uygulaması aracılığıyla kolayca su yüklemesi yapabilecek. Proje kapsamında 100 bin NFC uyumlu akıllı sayaç ve kart alımı yapıldığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, ön ödemeli su kartı kullanan abonelerinin su yükleme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir yeniliğe imza attı. Hayata geçirilen NFC projesi sayesinde, vatandaşlar artık NFC özellikli cep telefonları üzerinden ASKİ Mobil uygulamasını kullanarak istedikleri miktarda suyu kartlarına saniyeler içinde aktarabilecek. Bu yeni dönem, abonelerin su yükleme noktalarına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak büyük bir kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor.

NFC Projesinin Kapsamı ve Hedefleri

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Eray Duraklıoğlu, NFC projesinin temel amacının vatandaş memnuniyetini ve konforunu artırmak olduğunu belirtti. Proje kapsamında 100 bin NFC uyumlu akıllı sayaç ve akıllı kart alımı gerçekleştirildi. Duraklıoğlu, bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu ve su yükleme süreçlerini modern bir seviyeye taşıdığını vurguladı.

Su Yükleme İşlemi Nasıl Yapılır?

NFC özelliğine sahip sayaç kullanıcıları, iOS ve Android uyumlu cep telefonlarına ASKİ mobil uygulamasını indirerek kolayca su yüklemesi yapabilirler. Uygulama içerisindeki Kartlı Sayaç bölümüne girildiğinde, telefonun NFC özelliğini kullanarak kartı cihaza yaklaştırmak yeterli oluyor. İşlem birkaç saniye içinde tamamlanarak, abonelerin pratik ve hızlı bir şekilde su ihtiyaçlarını gidermeleri sağlanıyor.

iOS veya Android uyumlu cep telefonunuza ASKİ mobil uygulamasını indirin.

Uygulama içerisinde yer alan Kartlı Sayaç bölümüne girin.

Telefonunuzun NFC özelliğini açın ve su kartınızı telefonunuza yaklaştırın.

İstediğiniz miktarda suyu birkaç saniye içinde kartınıza yükleyin.

Akıllı Sayaç Değişimi ve Başvuru Süreci

Kullanım ömrünü tamamlamış sayaçların değişimleri ASKİ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşların bu değişim için özel bir başvuru yapmasına gerek yoktur, ASKİ ekipleri işlemleri kendiliğinden yürütür. Bu sayede, abonelerin yeni sisteme geçişleri sorunsuz bir şekilde sağlanmaktadır. Ancak isteyen aboneler, ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bizzat başvurarak veya online işlemler üzerinden de sayaç değişim talebinde bulunabilirler.