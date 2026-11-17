Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkent’in en yoğun nüfuslu iki ilçesi olan Keçiören ve Yenimahalle’yi kapsayan 24 saatlik dev su kesintisi programını yayımladı. Yenimahalle Özevler Mahallesi’ndeki P1 Pompa İstasyonu’nda yapılacak Ø1400 mm çelik boru bağlantı çalışması nedeniyle 18 Kasım Çarşamba gecesi saat 23.55’ten 19 Kasım Perşembe gecesi saat 23.55’e kadar on binlerce haneye su verilemeyecek.Keçiören’deki 45 mahalle ve Yenimahalle’deki 20 mahallenin tam listesi belli oldu…

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in yaklaşık 40 yıllık içme suyu altyapısını yenilemek amacıyla yürüttüğü Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi kapsamında kritik aşamaya geçildiğini duyurdu. Ana hat imalatlarının tamamlanmasının ardından Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesi’nde bulunan P1 Pompa İstasyonu’nda dev Ø1400 milimetrelik çelik boru bağlantı imalatı gerçekleştirilecek.

Kesinti 18 Kasım Gece Yarısı Başlayacak, Tam 24 Saat Sürecek

ASKİ tarafından paylaşılan resmî kesinti takvimine göre çalışmaların günlük yaşamı ve eğitimi en az düzeyde etkilemesi için takvim okulların tatil dönemine denk getirildi:

Kesinti Başlangıç Tarihi ve Saati: 18 Kasım 2026 Çarşamba – 23.55

Kesinti Bitiş (Tamir) Tarihi ve Saati: 19 Kasım 2026 Perşembe – 23.55

Keçiören’de Su Kesintisinden Etkilenecek Mahalleler (45 Mahalle)

P1 Pompa İstasyonu’ndaki zorunlu duruş nedeniyle Keçiören ilçesinin büyük bölümünde 24 saat boyunca su kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler şunlar:

Adnan Menderes, Aktepe, Atapark, Ayvalı, Aşağı Eğlence, Bademlik, Basınevleri, Bağlarbaşı, Hisar, Kafkas, Karakaya, Karşıyaka, Kösrelik, Emrah, Esertepe, Etlik, Güzelyurt, Güçlükaya, Kalaba, Kamil Ocak, Kanuni, Karargahtepe, Kuşcağız, Köşk, 19 Mayıs, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşiltepe, Yeşilöz, Yükseltepe, 23 Nisan, Çaldıran, Çiçekli, İncirli, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva ve Şevkat Mahalleleri.

(Not: Bağlum bölgesindeki Sarıbeyler ve Çalseki gibi istisna tutulan 6 mahalle kesinti dışında kalacak.)

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Yenimahalle’de Su Kesintisinden Etkilenecek Mahalleler (20 Mahalle)

Aynı tarih ve saat aralığında (18 Kasım 23.55 – 19 Kasım 23.55) Yenimahalle ilçesinde suların kesileceği mahalleler şöyle sıralandı:

Anadolu, Avcılar, Barıştepe, Burç, Çiğdemtepe, Ergenekon, Güventepe, Güzelyaka, İvedik, Kaletepe, Karşıyaka, Kayalar, Kuzey Yıldızı, Memlik, Pamuklar, Serhat, Yakacık, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar ve Yunus Emre Mahalleleri.

(Ayrıca Yenimahalle Yuva Mahallesi’ndeki ayrı bir deplase bağlantı çalışması nedeniyle 18 Kasım Çarşamba günü 08.00–23.59 saatleri arasında Yuva, Karacakaya, Mermerciler Sanayi Sitesi ve İvedik OSB’nin bir kısmında 16 saatlik kesinti uygulanacak.)

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Vatandaşlara Depolama ve Tedbir Uyarısı

ASKİ yetkilileri, 24 saat sürecek bağlantı çalışması öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 18 Kasım Çarşamba akşamı saat 23.55’ten önce yeterli miktarda su depolamaları gerektiğini hatırlattı. Çalışmaların tamamlanıp hatta su verilmesinin ardından depo seviyeleri ve şebeke basıncına bağlı olarak yüksek kotlara suyun ulaşmasının kısa süreli farklılık gösterebileceği bildirildi.