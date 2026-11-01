Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren kritik su kesintisi duyuruları peş peşe geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, kentin farklı noktalarında meydana gelen altyapı ve elektrik kaynaklı arızalar nedeniyle bazı bölgelerde plansız su kesintileri yaşanıyor. Özellikle Altındağ ve Sincan ilçelerinde etkisini gösteren bu kesintiler günlük yaşamı doğrudan etkilerken, vatandaşlar arızaların ne zaman giderileceğini ve suların mu

Kesintilerden ilki başkentin tarihi ve merkezi noktalarından biri olan Altındağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hacı Bayram Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde içme suyu şebeke hattında beklenmedik bir arıza meydana geldi.

ASKİ Altındağ Su Kesinti:

Şebeke hattında oluşan bu sorun nedeniyle bölgede acil ve plansız bir su kesintisi yapılması zorunlu hale geldi. ASKİ ekipleri, arızanın tespit edilmesinin ardından hızla olay yerine intikal ederek onarım çalışmalarına koyuldu.

Cumhuriyet Bulvarı ve bağlı sokaklar başta olmak üzere çevre bölgeleri de etkileyen kesintinin, 31 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla başladığı bildirildi. Ekiplerin mesai gözetmeksizin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda, arızanın tamamen giderilerek su akışının 1 Kasım 2026 tarihinde saat 12.00 itibarıyla yeniden sağlanması planlanıyor.

Sincan Türkobası Mahallesi'nde Elektrik Kesintisi Su Kuyusunu Vurdu

Ankara'daki bir diğer su kesintisi haberi ise Sincan ilçesinden geldi. İlçeye bağlı kırsal ve yerleşim alanlarından biri olan Türkobası Mahallesi içerisinde bulunan su kuyusunda beklenmeyen bir elektrik arızası yaşandı. Su kuyusunun enerji altyapısında meydana gelen bu aksaklık, bölgeye su pompalayan sistemlerin devre dışı kalmasına ve dolayısıyla plansız bir su kesintisinin yaşanmasına yol açtı.

Türkobası Mahallesi'nin tamamını etkisi altına alan bu kesinti, 31 Ekim 2026 tarihinde saat 16.20 sularında kayıtlara geçti. Konuyla ilgili olarak yetkili birimler tarafından yapılan açıklamada, arızanın en kısa sürede çözülebilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için saha ekiplerinin aralıksız bir şekilde çalıştığı vurgulandı. Sincan'daki bu su kuyusu arızasının giderilme takvimi de Altındağ ile paralel olarak planlandı. Yapılan son güncellemelere göre, Türkobası Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlanması ve suların 1 Kasım 2026 tarihinde saat 12.00 itibarıyla yeniden mahalle sakinlerine verilmesi öngörülüyor.

ASKİ Çubuk Su Kesinti:

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle bölgede planlı su kesintisi uygulanıyor. Sabah saat 07:40 itibarıyla başlayan kesintinin, ekiplerin sahadaki aralıksız çalışmaları sayesinde saat 12:00'ye kadar giderilmesi ve suyun yeniden verilmesi planlanıyor. Yaşanan kesintiden Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi ile buraya bağlı sokaklar doğrudan etkileniyor.

ASKİ'den Vatandaşlara Anlayış ve Sabır Çağrısı

Ankara genelinde altyapı güvenliğini sağlamak ve arızalara anında müdahale etmek için çalışmalarını sürdüren ASKİ, yaşanan kesintiler nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti. Kurumdan yapılan yazılı açıklamalarda, sahadaki ekiplerin son teknoloji ekipmanlar ve yoğun bir gayretle çalıştığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz."

Başkent genelinde su yönetimi ve altyapı yenileme faaliyetleri hız kesmeden devam ederken, vatandaşların ani su kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları ve güncel arıza durumlarını ASKİ’nin resmi iletişim kanalları ile çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri öneriliyor. Kesintilerin planlanan saatlerde sona ermesi ve suların yeniden şebekeye verilmesiyle birlikte bölgedeki günlük yaşamın sorunsuz bir şekilde normale dönmesi bekleniyor.