Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında İngiliz ekibi Aston Villa ile önemli bir maça çıkacak. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de Villa Park'ta oynanacak bu kritik mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında puan mücadelesini sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım deplasmanda galibiyet arayacak. Bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Aston Villa Fenerbahçe Maçı Tarihi ve Mekanı

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Karşılaşma, İngiltere'deki Villa Park Stadyumu'nda Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. İki takım da gruptaki konumlarını güçlendirmek için sahada olacak.

Karşılaşmanın Canlı Yayın Bilgileri

Aston Villa Fenerbahçe mücadelesi, Türkiye'de canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, 14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı saat 22.00'den itibaren bu önemli Şampiyonlar Ligi maçını TRT 1 ekranlarından naklen takip edebilecekler. Maç, heyecan dolu anlara sahne olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Fikstürü

Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında zorlu rakiplerle mücadele etmeye devam ediyor. İlk hafta maçını 1-1'lik beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer fikstür detayları şöyle: