UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında puan mücadelesini sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım deplasmanda galibiyet arayacak. Bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.
Aston Villa Fenerbahçe Maçı Tarihi ve Mekanı
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Karşılaşma, İngiltere'deki Villa Park Stadyumu'nda Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. İki takım da gruptaki konumlarını güçlendirmek için sahada olacak.
Karşılaşmanın Canlı Yayın Bilgileri
Aston Villa Fenerbahçe mücadelesi, Türkiye'de canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, 14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı saat 22.00'den itibaren bu önemli Şampiyonlar Ligi maçını TRT 1 ekranlarından naklen takip edebilecekler. Maç, heyecan dolu anlara sahne olacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Fikstürü
Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında zorlu rakiplerle mücadele etmeye devam ediyor. İlk hafta maçını 1-1'lik beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer fikstür detayları şöyle:
- 1. hafta – 10 Eylül 2026 Perşembe 19.45 | Fenerbahçe - Roma maçı sonucu: 1-1
- 2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba 22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe
- 3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı 19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag
- 4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba 20.45 | Fenerbahçe - Liverpool
- 5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba 23.00 | Shakhtar Donetsk
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