Keçiörengücü’nün Erokspor karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlar, maçın saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Paylaşılan programda 30 Ekim mücadelesi için başlangıç saati 20.00 olarak gösteriliyor. Yayın seçenekleri arasında TRT Spor ve beIN Sports 2 bulunuyor. Ankara temsilcisinin karşılaşmasını izlemek isteyenlerin, maç öncesinde kanalların güncel yayın akışını kontrol etmesi önem taşıyor. İşte yayın rehberi.

Türkiye futbol liglerinde heyecan aralıksız devam ederken, futbolseverler ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor. Trendyol 1. Lig'in kritik müsabakalarından biri olan Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü karşılaşması, sporseverlerin odak noktası haline geldi.

Başkent temsilcisi Keçiörengücü'nün deplasmanda sahne alacağı bu zorlu doksan dakika öncesinde, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve başlama saati en çok aratılan konuların başında yer alıyor. Futbol tutkunları şimdiden ekran başındaki yerlerini almaya hazırlanırken, yayıncı kuruluş bilgileri netlik kazandı.

30 Ekim 2026 tarihinde oynanacak olan bu heyecan dolu mücadele, futbol severlere unutulmaz anlar yaşatmaya aday. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak resmiyet kazanırken, taraftarlar stadyumda veya ekran başında takımlarını desteklemek için geri sayıma geçti. Ligdeki sıralamalarını doğrudan etkileyecek olan bu kritik 90 dakikada, her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak için tüm taktiklerini sahaya yansıtacak.

Erokspor - Keçiörengücü Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Mücadeleyi stadyumdan takip edemeyen ve evlerinde ekran başında izlemek isteyen futbolseverler için yayıncı kanallar açıklandı. 30 Ekim 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak olan bu zorlu karşılaşma, spor severlerle TRT Spor ekranlarından ve beIN Sports 2 kanalından canlı ve naklen buluşacak. Şifresiz ve şifreli yayın seçenekleriyle izlenebilecek olan maç, futbol gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında yapılacak olan uzman yorumları ve maç içi analizler de yine ilgili spor kanallarından naklen aktarılacak.

Ankara Keçiörengücü Deplasmanda Galibiyet Peşinde

Başkentin köklü ve mücadeleci ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezonun başından bu yana sergilediği performansla dikkat çeken mor-beyazlı ekip, Erokspor karşısında sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Teknik direktörün hazırladığı özel taktik planı doğrultusunda sahada mücadele edecek olan başkent temsilcisi, rakibinin sahasında galibiyet arayacak. Takımın taraftarları da ekran başında takımlarına destek verirken, oyuncuların sahada göstereceği performans büyük bir merakla bekleniyor.