Gençlerbirliği ile Alanyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde engelli futbolseverler için bilet tedarik süreçleri netleşti. Eryaman Stadyumu gişelerinden yürütülecek başvuruların maç günü saat 09.00'dan itibaren yapılacağı, biletlerin ise tamamen kontenjan sınırlaması ve kart ibrazı şartına bağlı olduğu açıklandı.

Türkiye futbol liglerinde heyecan aralıksız devam ederken, başkentte futbol tutkusunu yerinden yaşamak isteyen taraftarlar için hazırlıklar tamamlandı. Başkentin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Gençlerbirliği–Alanyaspor karşılaşması, spor severleri Eryaman Stadyumu'nda bir araya getirecek. Maç gününün yaklaşmasıyla birlikte, engelli bireylerin karşılaşmayı tribünden takip edebilmesi için uygulanacak bilet tedarik prosedürleri de kulüp tarafından resmi olarak duyuruldu.

Engelli Tribünü Biletleri İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Engelli futbolseverlerin stadyumda yerlerini alabilmesi için belirli kurallara ve yasal prosedürlere riayet etmesi gerekiyor.E-bilet kapsamında yer alan müsabakalarda, taraftarların mağduriyet yaşamaması adına açıklanan kurallar şunları kapsıyor:

Kart İbraz Zorunluluğu: Başvuru sırasında engelli kimlik kartının stadyum gişelerindeki yetkililere bizzat ibraz edilmesi gerekmektedir.

Passolig Zorunluluğu: Alınan biletlerin geçerli olabilmesi ve turnikelerden geçiş yapılabilmesi için taraftarın adına düzenlenmiş aktif bir Passolig kartının bulunması şarttır.

Devir Yasağı:Engelli tribünü kapsamında tahsis edilen biletler, kişiye özel olduğundan başka bir şahsa devredilememektedir.

Biletler Hangi Saatlerde ve Nereden Alınacak?

Yoğun talebin beklendiği karşılaşma için bilet dağıtımının zamanlaması büyük önem taşıyor.Yapılan son bilgilendirmeye göre, engelli tribünü biletleri internet üzerinden veya önceden online olarak değil, doğrudan müsabaka sabahı saat 09.00'dan itibaren Eryaman Stadyumu Passolig gişelerinden temin edilebilecek.

Ancak stadyumların fiziki kapasiteleri ve ilgili yönetmelikler gereği, engelli tribünü biletleri sınırlı kontenjan uygulamasına tabidir. Bu nedenle kontenjanların dolma ihtimaline karşı, maç günü erken saatlerde başvuru yapmak büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Maç Günü Sorun Yaşamamak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eryaman Stadyumu'nda sorunsuz bir maç deneyimi yaşamak isteyen engelli taraftarların, gişelere giderken engelli kimlik kartlarını ve T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurması zorunludur. Tahsis edilen biletler doğrudan ilgili kişinin Passolig kartına tanımlanarak sisteme işlenecektir. Kulüp yetkilileri, maç günü olası yoğunlukların önüne geçmek ve taraftarların herhangi bir aksilikle karşılaşmaması adına duyurulan saatlere ve kurallara riayet edilmesi yönünde çağrıda bulundu. Başkentin çekişmeli mücadelesinde tribündeki yerini almak isteyen futbol tutkunları için bu adımların eksiksiz takip edilmesi gerekecek.