UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, kasım ayı milli maç takvimi kapsamında Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Göreve yeni getirilen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlılar, ilk maçına 12 Kasım'da Belçika karşısında çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımı, kasım ayında oynayacağı iki kritik karşılaşmayla grup etabını tamamlamaya hazırlanıyor. Geride kalan dört karşılaşmada beklenen performansı sergileyemeyen ve henüz puan elde edemeyen ay-yıldızlı ekip, kasım ayı milli maç takvimi kapsamında Belçika ve Fransa karşısında sahaya çıkarak küme düşme play-off mücadelesi için mutlak galibiyet arayacak.

A Milli Takım Kasım Ayı Maç Takvimi

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi kasım ayı milli arasında ilk olarak 12 Kasım günü saat 20.00'de sahasında Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu müsabakadan üç gün sonra, 15 Kasım 2026 tarihinde saat 22.45'te başlayacak zorlu mücadelede deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.

Grupta geride kalan dört haftada istediği sonuçlara ulaşamayan milliler, kasım ayının ikinci ve üçüncü haftasında peş peşe iki zorlu sınava çıkacak. İlk karşılaşmasında deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Belçika'yı kendi sahasında ağırlayacak olan milli takım, gruptaki son maçında ise daha önce 1-0 yenildiği Fransa karşısında rövanş mücadelesi verecek.

Karşılaşma Takvimi ve Maç Saatleri

Karşılaşma Tarih Saat Hedef Türkiye - Belçika 12 Kasım 20.00 Mutlak Galibiyet Fransa - Türkiye 15 Kasım 2026 22.45 Mutlak Galibiyet

Teknik Direktör Değişikliği ve Sergen Yalçın Dönemi

Gruptaki kötü sonuçlar ve art arda alınan dört yenilginin ardından gelen tepkiler sonrası Montella görevden gönderildi. Takımın başına getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, milli takım teknik direktörlüğü kariyerindeki ilk karşılaşmasına Belçika karşısında çıkacak. Yeni teknik adam yönetimindeki ay-yıldızlılar, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarak kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

Milli Takımın Gruptaki Son Durumu ve Hedefleri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmada dört mağlubiyet alan milliler, rakip filelere sadece iki gol bırakırken kalesinde toplam 11 gol gördü. Alınan sonuçların ardından grupta averajla son sıraya gerileyen ay-yıldızlı ekip, ligde kalma şansını sürdürmek için kalan maçlara odaklandı.

Grupta henüz puanı bulunmayan milli takım, 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım 2026 tarihindeki Fransa müsabakalarından galibiyetle ayrılarak küme düşme play-off hattında yer almayı amaçlıyor. İlk maçlarda mağlup olduğu rakipleri karşısında iki maçı da kazanmak isteyen milliler, grubu en iyi noktada bitirmeyi hedefliyor.