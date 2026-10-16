Bankamatiklerde para yatırma ve çekme sırasında meydana gelen teknik arızalarda izlenmesi gereken adımlar belli oldu. Mağduriyet yaşayan vatandaşların işlem detaylarıyla birlikte bankalarına resmi talep kaydı oluşturması gerekiyor.

Bankamatiklerden para yatırma veya çekme işlemleri gerçekleştirilirken teknik aksaklıklar sebebiyle paranın cihazda sıkışması durumuyla karşılaşılabiliyor. Cihazın banknotları kabul etmesine rağmen hesaba yansıtmaması ya da çekilen tutarın bakiyeden düşülüp dışarıya verilmemesi halinde bankaların belirlediği inceleme süreci devreye giriyor.

ATM Parayı Alıkoyduğunda Yapılması Gereken İlk İşlemler

ATM işlemi tamamlamadığında ekrandaki hata mesajı kontrol edilmeli ve mobil bankacılık üzerinden hesap hareketleri incelenmelidir. Para hesaba geçmemişse vakit kaybetmeden bankanın müşteri hizmetleri aranarak cihaz numarası, adres, saat ve tutar bilgileriyle arıza kaydı oluşturulmalıdır.

Yetkililere verilecek talep kaydı için işlem makbuzu varsa saklanmalı, makbuz temin edilememişse işlemin yapıldığı tam tarih ve saat not edilmelidir. Görüşmeler esnasında kart şifresi ve mobil onay kodları kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.

Sıkışan Paranın İade Süreci ve Şikayet Yolları

Yapılan resmi başvurunun ardından yetkili ekipler ATM log kayıtlarını ve cihaz içerisindeki nakit kasasını incelemeye alır. Para yatırma işleminde kasada tespit edilen fiziki fazlalık başvurudaki tutarla eşleştiğinde ilgili tutar hesaba aktarılır. Başka bir bankanın ATM'si kullanıldığında ise iki kurum arasındaki mutabakat sürecinden dolayı iade süresi değişiklik gösterebilir.

Bankayla yürütülen inceleme süreci olumsuz sonuçlanırsa veya makul sürede tamamlanmazsa vatandaşlar hak arama yollarına başvurabiliyor. Uyuşmazlığın çözümü amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, Türkiye Katılım Bankaları Birliği veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kanalları üzerinden yazılı şikayet kaydı oluşturulabiliyor.