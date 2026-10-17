Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) merakla beklenen Meclis Başkanlığı seçimleri tamamlandı. Dört adayın kıyasıya yarıştığı seçimlerde 196 meclis üyesi oy kullandı. Recai Kesimal, 73 üyenin oyunu alarak 2026-2030 yılları arasında görev yapacak olan ATO'nun 30. dönem Meclis Başkanı seçildi.

Başkent iş dünyasının kalbinin attığı Ankara Ticaret Odası (ATO), son günlerde hareketli ve kritik bir seçim sürecini geride bıraktı. Yönetim kurulu seçimlerinin ardından gözler bugün gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçimlerine çevrilmişti. Ankara Ticaret Odası Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını büyük bir heyecanla gerçekleştirirken, odanın önümüzdeki yıllardaki vizyonunu ve yönetim kademesini belirleyecek olan kritik oylama tamamlandı. Dört farklı adayın yarışa katıldığı seçimlerde, üyelerin tercihi netleşti ve yeni dönem başkanı resmi olarak ilan edildi.

Dört Adayın Yarışında Zafer Recai Kesimal'in Oldu

Ankara Ticaret Odası'nın geleceğini şekillendirecek olan bu kritik seçimde rekabet üst düzeyde gerçekleşti. Recai Kesimal, Mustafa Deryal, M. Ülkü Karakuş ve Abdullah Gürgür'ün hazırladığı listelerin kıyasıya yarıştığı seçim oturumunda meclis üyeleri yoğun bir katılım gösterdi. Toplam 196 meclis üyesinin sandık başına giderek oy kullandığı seçimlerde, sandıktan çıkan sonuçlar dengeleri belirledi.

Yapılan sayımlar sonucunda rakiplerini geride bırakmayı başaran Recai Kesimal, 73 üyenin oyunu alarak çoğunluğu elde etti. Bu sonuçla birlikte Kesimal, 2026 ile 2030 yıllarını kapsayan dönem boyunca Ankara Ticaret Odası'nın 30'uncu dönem Meclis Başkanı unvanıyla görev yapmaya hak kazandı. Başkent ticaretine yön verecek olan bu yeni dönemin, iş dünyası için önemli kararlara sahne olması bekleniyor.

Yeni Başkanın Yönetim Kadrosu ve Listesi Netleşti

Seçimlerin ardından Recai Kesimal'in liderliğinde görev yapacak olan Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri de kesinleşti. Kesimal'in hazırladığı ve meclis üyelerinden güven oyu alan iddialı listede yer alan isimler şu şekilde sıralandı:

Meclis Başkan Yardımcılıkları görevine Efe Polat ve Erhan Burak Aydın getirildi.

Katip Üye olarak ise Serpil Polat seçilerek divandaki yerini aldı.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından meclis bünyesindeki diğer kritik komisyonlar için de oylama yapıldı. Gerçekleştirilen oylama neticesinde Alaattin Doğan, Zeki Kara ve Muhammed Veli Akyol, yeni dönemde Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görevlendirildi.

Ankara İş Dünyasında Yeni Dönem Başlıyor

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkentteki iş insanlarından ve meslek komitelerinden yeni yönetime tebrik mesajları yağdı. Ankara Ticaret Odası'nın yeni meclis başkanı Recai Kesimal, üyelerin gösterdiği teveccühe teşekkür ederek, önümüzdeki dört yıllık süreçte Ankara ekonomisini daha ileriye taşımak için ortak akılla çalışacaklarını vurguladı.

Odanın 30. döneminde hayata geçirilecek projeler, esnafın ve tüccarın sorunlarına üretilecek çözümler şimdiden merakla bekleniyor. Kesimal ve ekibinin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ilk olağan meclis toplantısında komisyon çalışmalarına hız vermesi ve yeni dönemin yol haritasını kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.