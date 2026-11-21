Küresel piyasalarda artan faiz baskısı ve güçlenen dolar, gümüş fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Ons gümüş 41,11 dolarla son 14 ayın en düşük düzeyine gerilerken gram fiyatı 66,63 liraya indi. Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimali ise yüzde 96,4 olarak fiyatlanıyor.

Gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) yaklaşan toplantıda faiz artırabileceği yönündeki beklentiler, yükselen tahvil faizleri ve değer kazanan dolar endeksi nedeniyle sert bir geri çekilme yaşadı. 20 Kasım 2026 Cuma günü piyasalarda yaşanan yoğun satış baskısıyla birlikte ons gümüş 41,11 dolara inerek 22 Eylül 2025 tarihinden bu yana görülen en düşük seviyeyi kaydetti. Yurt içi piyasada ise gram gümüş 66,63 liraya kadar gerileyerek son bir yılın dip noktasını test etti.

Gümüş Fiyatlarındaki Düşüşün Temel Nedenleri

Gümüş fiyatlarındaki sert gerilemenin başlıca nedenleri; Fed'in faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ve dolar endeksinin 103,97 seviyesine çıkarak 19 ayın zirvesine ulaşmasıdır. Faiz getirisi bulunmayan gümüşe olan talebin azalması ve yatırımcıların getirili varlıklara kayması satış baskısını artırmıştır.

Piyasalarda yaşanan değer kaybını hızlandıran başlıca ekonomik dinamikler şunlardır:

Faiz Artışı Beklentisi: CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma olasılığını yüzde 96,4 olarak fiyatladı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma olasılığını yüzde 96,4 olarak fiyatladı. Tahvil Faizleri: ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,15 seviyesini test ettikten sonra yüzde 5,02 seviyelerinde dengelendi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,15 seviyesini test ettikten sonra yüzde 5,02 seviyelerinde dengelendi. Güçlenen Dolar: Dolar endeksi 103,97 seviyesine yükselerek değerli metaller üzerinde baskı kurdu.

Dolar endeksi 103,97 seviyesine yükselerek değerli metaller üzerinde baskı kurdu. Enflasyon Baskısı: ABD ekim ayı enflasyon verileri fiyat artışlarının sürdüğünü teyit etti.

Gram ve Ons Gümüşte Son Durum

İç piyasada perşembe gününü 71,31 liradan kapatan gram gümüş, cuma gününe yüzde 5'i aşan kayıpla başladı ve gün içerisinde 66,63 liraya kadar indi. Böylelikle gram gümüş, 21 Kasım 2025 tarihinden sonraki en düşük seviyesine ulaşırken son bir aylık kaybı yüzde 25 sınırını aştı.

Ons gümüş tarafında ise kayıplar yıllık bazda derinleşti. Ocak 2026 döneminde 121,7 dolar ile tarihi zirveye çıkan ons fiyatı, cuma günü 41,11 dolara kadar gerileyerek zirve noktasının oldukça uzağında kaldı. Yıla yaklaşık 71 dolar bandında başlayan gümüşün sene başından itibaren kaybı yüzde 40'ı aştı. Altın/gümüş rasyosu ise 83,33 seviyesinden 84,38 düzeyine yükselerek gümüşün altına kıyasla daha hızlı değer kaybettiğini gösterdi.