Avrupa’da kış saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak. Türkiye saatlerini değiştirmeyecek; Ankara ile birçok Avrupa şehri arasındaki fark bir saat artacak. Uçak biletlerindeki yerel saatler, çevrim içi toplantılar ve aktarmalı yolculuklar bu değişiklikten etkilenecek. Seyahat edeceklerin varış ülkesinin saat dilimini kontrol etmesi, randevuların kaçırılmasını önlemek açısından önem taşıyor bu dönemde.

Avrupa’ya seyahat hazırlığı yapanlar için saat değişikliği haftası yaklaştı. Avrupa Birliği ülkelerinde yaz saati uygulaması, 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Saatler bir saat geri alınarak standart saate, yaygın adıyla kış saatine dönülecek.

Avrupa Birliğinin resmî takvimi, 2026 yılı için yaz saatinin bitişini 25 Ekim olarak belirliyor. Birleşik Krallık da aynı tarihte saatlerini geri alacak. Böylece Ankara’dan Avrupa’ya gideceklerin uçuş, transfer ve toplantı planlarında kullanacağı saat farkları değişecek.

Türkiye’de saatler geri alınacak mı?

Türkiye’de 2026 yılında mevsimsel saat değişikliği bulunmuyor. Ankara, yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanmayı sürdürüyor. Dolayısıyla Avrupa’da saatler geri alındığında Ankara’daki saat aynı kalacak.

Değişiklik, Türkiye’nin saatinde değil, saatini geri alan ülkelerle arasındaki farkta ortaya çıkacak. Örneğin Ankara ile Berlin arasındaki bir saatlik fark iki saate yükselecek. Londra ile iki saat olan fark ise üç saate çıkacak.

Bu nedenle Avrupa’daki bir iş ortağıyla her hafta aynı yerel saatte görüşenlerin, 25 Ekim sonrasındaki toplantıları yeniden kontrol etmesi gerekiyor. Türkiye’deki günlük program değişmese de karşı taraftaki çalışma saatlerinin Ankara’daki karşılığı farklılaşacak.

Ankara ile Avrupa şehirleri arasındaki fark kaç saat olacak?

Avrupa’nın tamamı tek bir saat diliminde bulunmuyor. Bu yüzden “Türkiye Avrupa’dan kaç saat ileride?” sorusunun yanıtı, gidilecek şehre göre değişiyor.

25 Ekim’deki geçişin ardından Ankara ile bazı Avrupa şehirleri arasındaki fark şöyle olacak:

Şehirler Geçiş öncesinde Ankara’nın farkı Geçiş sonrasında Ankara’nın farkı Berlin, Paris, Roma, Amsterdam, Brüksel, Viyana 1 saat ileride 2 saat ileride Londra 2 saat ileride 3 saat ileride Atina, Sofya, Bükreş, Helsinki Aynı saat 1 saat ileride

Tablodaki farklar, şehirlerin yaz ve standart saat dilimleri ile Türkiye’nin UTC+3 düzeni esas alınarak hesaplandı. Aynı ülkeye ait farklı saat bölgeleri bulunabileceğinden, özellikle ülke adı yerine varış şehrini kontrol etmek daha doğru sonuç verecek.

Uçak biletinde hangi saat esas alınmalı?

Uçak biletlerinde kalkış ve varış saatleri genellikle ilgili havalimanının yerel saatiyle gösterilir. Ankara Esenboğa’dan kalkacak bir uçuşun kalkışını Türkiye saatine, Avrupa’dan dönüş uçuşunun kalkışını ise bulunduğunuz şehrin saatine göre değerlendirmek gerekir.

Örneğin Berlin’den kalkış saati 10.00 olan bir uçuş için, kış saati döneminde havalimanına Berlin saati esas alınarak gidilmeli. Bu saat Ankara’da 12.00’ye karşılık gelir. Biletteki kalkış saatini ayrıca iki saat ileri veya geri değiştirerek okumak, karışıklığa yol açabilir.

Saat değişikliği, biletteki saatin yolcu tarafından yeniden düzenlenmesini gerektirmez. Yolculuk öncesinde hava yolunun güncel rezervasyon kaydı ve uçuş durumu kontrol edilmeli. Kalkış kapısı, gecikme veya tarife güncellemesi gibi bilgiler için de son bildirim esas alınmalı.

Toplantılarda bir saatlik kayma nasıl ortaya çıkacak?

Kış saati sonrasında Berlin’de saat 10.00’da başlayacak bir toplantı, Ankara’da 12.00’de başlayacak. Aynı toplantının yaz saati dönemindeki Ankara karşılığı 11.00’di. Londra’da saat 10.00 olarak belirlenen bir görüşme ise Ankara’da 13.00’e denk gelecek.

Burada toplantının hangi şehrin saatine göre sabitlendiği belirleyici. Ankara saatiyle 12.00 olarak planlanan bir görüşmede Türkiye’deki katılımcının saati değişmez; Avrupa’daki katılımcının yerel saati değişir.

Takvim davetinde yalnızca “10.00” yazması yerine şehir veya saat diliminin belirtilmesi, bu belirsizliği azaltır. Tekrarlayan toplantılarda da 25 Ekim’den sonraki ilk davetin kontrol edilmesi yararlı olur.

Saat değişikliğinin yaşandığı geceye dikkat

Geçiş gecesinde saatler bir saat geri alınacağı için bazı yerel saatler iki kez yaşanacak. Birleşik Krallık’ta 02.00, yeniden 01.00 olacak. Bu ayrıntı özellikle gece uçuşu, otobüs yolculuğu veya transfer rezervasyonu bulunanları ilgilendiriyor.

Telefonlarda otomatik tarih, saat ve saat dilimi ayarlarının açık tutulması karışıklığı azaltabilir. Ancak elle ayarlanmış kol saati, araç saati veya alarmın ayrıca kontrol edilmesi gerekir. Ankara’dan çıkışta Türkiye saati, Avrupa’daki günlük programda ise bulunulan şehrin yerel saati esas alınmalı.