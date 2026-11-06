Temsilcilerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki kritik randevularının ardından UEFA ülke puanı sıralaması resmen güncellendi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin dev zaferleriyle moral depolayan Türkiye, Beşiktaş ile Trabzonspor’un mağlubiyetlerine rağmen sıralamadaki kritik yerini korumayı başardı. İşte güncellenen yeni sıralama ve puan durumunun detayları.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarında mücadele eden Türk temsilcileri için son derece hareketli ve duygusal açıdan yoğun bir hafta geride kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan 4. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile kapatan Türkiye, topladığı kritik puanlarla sıralamadaki konumunu pekiştirdi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin elde ettiği zaferler ülke puanına doğrudan katkı sağlarken, Beşiktaş ile Trabzonspor'un sahadan puansız ayrılması daha yüksek bir puan artışının önüne geçti.

Galatasaray Evinde Geçit Vermedi, Fenerbahçe Zoru Başardı

Devler Ligi sahnesinde Türkiye'yi gururla temsil eden Galatasaray, Rams Park'ın büyülü atmosferinde Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya disiplinli ve etkili bir oyun koyan sarı-kırmızılı ekip, rakibini 2-0’lık net bir skorla mağlup ederek gruptaki puanını 6’ya yükseltti ve ülke puanına altın değerinde bir katkı sağladı. Haftanın en çok ses getiren zaferine ise Fenerbahçe imza attı. İngiliz devi Liverpool’u Kadıköy’de ağırlayan sarı-lacivertliler, futbol dünyasında geniş yankı uyandıran bir mücadele sonunda rakibini 3-2 mağlup etti. Tam 18 yıl aradan sonra Devler Ligi lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde eden Fenerbahçe, gruptaki puanını 5’e çıkararak Türk futboluna dev bir puan kazandırdı.

Trabzonspor ve Beşiktaş Haftayı Mağlubiyetle Kapattı

Şampiyonlar Ligi’ndeki sevindirici sonuçların ardından sahne alan diğer iki temsilcimiz ise haftayı puan alamadan tamamladı. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, kendi evinde ağırladığı Alman ekibi Freiburg karşısında sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzdü. Haftanın son maçında ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş sahadaydı. İskoçya deplasmanında Celtic'in konuğu olan siyah-beyazlılar, öne geçtiği ve başa baş bir mücadele sergilediği karşılaşmada sahadan 3-2 mağlup ayrılarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı.

İşte Türkiye’nin UEFA Sıralamasındaki Güncel Yeri

Oynanan karşılaşmaların ardından güncellenen UEFA ülke puanı tablosunda Türkiye, topladığı 53.075 puanla 9. sıradaki yerini korumayı başardı. İlk 10 içerisindeki yerimizi sağlamlaştırma adına büyük önem taşıyan bu sonuçlarla birlikte, önümüzdeki sezonlarda Avrupa kupalarına doğrudan takım gönderme hedefimiz devam ediyor.

Güncellenen UEFA Ülke Puanı Sıralaması İlk 10 Tablosu: