Ankara'nın simgesi haline gelen ve eşsiz lezzetiyle sofraları süsleyen Ayaş domatesi için son hasat dönemi başladı. Sezonun son ürünlerini toplamak ve kışlık hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, Ayaş-Beypazarı yolu üzerindeki köylü pazarına akın ederken, bu eşsiz lezzeti kaçırmak istemeyenler tezgahların yolunu tutuyor.

Türkiye’nin tarım potansiyeli yüksek başkenti Ankara, coğrafi işaretli ve kendine has aromasıyla ön plana çıkan ürünleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu özel lezzetlerin başında gelen ve adını doğrudan alındığı ilçeden alan Ayaş domatesi, tarım sezonunun son günlerinde üreticiler tarafından yeniden tezgahlardaki yerini alıyor.

Rengi, ince kabuğu, sulu yapısı ve tatlı-ekşimsi eşsiz aromasıyla sofraların vazgeçilmezi olan Ayaş domatesinde son hasat dönemi resmen başladı. Mevsim geçişleriyle birlikte tarlalardan toplanan son ürünler, kışlık hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından adeta kapışılıyor.

Başkentin dört bir yanından gelen lezzet düşkünleri, bu özel domatesi taze tüketmek veya kışlık konserve, menemen ve salça yapmak üzere temin etmek için bölgeye akın ediyor.

Ayaş-Beypazarı Yolundaki Köylü Pazarı Canlanıyor

Ankara ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların taze, doğal ve yöresel ürün tedarik etmek için ilk tercih ettiği noktaların başında Ayaş-Beypazarı yolu üzerinde kurulan köylü pazarı geliyor. Yerel üreticilerin kendi tatlarında yetiştirdikleri mahsulleri doğrudan tüketiciyle buluşturduğu bu pazar, sezonun son günlerinde en hareketli dönemini yaşıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalardan toplanarak tezgahlara getirilen Ayaş domatesleri, kokusu ve doğal görünümüyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar, market raflarında satılan endüstriyel ürünler yerine, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen bu yerli tohum domatesleri tercih ederek hem sağlığını koruyor hem de yerel üreticiye destek oluyor. Pazar tezgahlarında domatesin yanı sıra kış hazırlıklarının vazgeçilmezi olan biber, patlıcan, taze fasulye gibi diğer kışlık sebzeler ve turşuluk malzemeler de rağbet görüyor.

Kahvaltılık, Menemenlik ve Turşuluk İçin En Doğru Zaman

Ayaş domatesinin en büyük özelliği, içeriğindeki yüksek su oranı ve doğal şeker dengesi sayesinde yemeklere ve kışlık konserve ürünlerine kattığı benzersiz lezzet olarak biliniyor. Sabah kahvaltılarında dilimlenerek tüketildiğinde sunduğu lezzet şöleninin yanı sıra, yaz kış sofralardan eksik olmayan menemenlik ve turşuluk hazırlıkları için de bu domatesler özellikle tercih ediliyor.

Üreticiler, bu yıl iklim koşullarının elverdiği ölçüde verimli bir sezon geçirdiklerini ancak son hasatla birlikte artık tezgahlardaki ürünlerin azalmaya başladığını belirtiyor. "Yetişen alacak" sloganıyla son ürünlerini satışa sunan köylüler, kışlık domates konservesi ve menemenlik sos yapmak isteyenlerin bu son fırsatı kaçırmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Fiyatlar ve Pazardaki Ekonomik Tablo

Son yıllarda artan girdi maliyetlerine rağmen yerel üreticilerin pazarda tüketiciyi korumaya çalıştığı görülüyor. Geçtiğimiz dönemlerde kalitesine ve büyüklüğüne göre 20 TL ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan Ayaş domatesi, sunduğu lezzet kalitesine kıyasla tüketicilerin bütçesini zorlamayacak seviyelerde tutuluyor. Toptan ve perakende olarak köylü pazarından kasa işi alan vatandaşlar, kış aylarında yaz lezzetini sofralarına taşımanın avantajını yaşıyor.