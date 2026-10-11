Ankara’da 11 Ekim Pazar günü Ayaş ve Yenimahalle’de meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle su kesintisi duyuruldu. Ayaş Hocasinan Mahallesi’nde tamirin saat 13.00’te, Yenimahalle Batı Sitesi Mahallesi’nin belirtilen bölümünde ise 12.00’de tamamlanması öngörülüyor. İşte kesintiden etkilenen adresler, arızaların ayrıntıları ve suyun yeniden verilmesini bekleyen vatandaşların günlük planlarında dikkate alması gereken önemli zaman bilgileri.

Ankara su kesintisi 11 Ekim 2026: Ayaş ve Yenimahalle’de sular ne zaman gelecek?

Ankara’da 11 Ekim 2026 Pazar günü iki ilçede su kesintisine neden olan şebeke arızaları bildirildi. Paylaşılan kesinti kayıtlarına göre Ayaş’ta Hocasinan Mahallesi, Yenimahalle’de ise Batı Sitesi Mahallesi 2333 Sokak ve çevresi etkileniyor. Kesintilerin nedeni, dağıtım hatlarında meydana gelen arızalar olarak açıklandı.

Ayaş Hocasinan Mahallesi için öngörülen tamir saati 13.00, Yenimahalle Batı Sitesi Mahallesi 2333 Sokak ve civarı için ise 12.00 olarak belirtildi. Bu saatler duyurulardaki tamir hedeflerini gösteriyor. Onarımın tamamlandığı veya suyun bütün adreslere yeniden ulaştığı anlamına gelmiyor.

Ev işlerini, temizlik ve yemek hazırlıklarını planlayan vatandaşlar açısından kesintinin hangi bölgeyi kapsadığı da önem taşıyor. Duyurularda iki ilçenin tamamı için bir kesinti bilgisi bulunmuyor; etkilenen yerler mahalle ve sokak düzeyinde belirtiliyor.

Ayaş Hocasinan Mahallesi’nde su neden kesildi?

Ayaş için yayımlanan arıza kaydında, Hocasinan Mahallesi’ndeki 110’luk dağıtım şebeke hattında sorun meydana geldiği bildirildi. Bu arıza nedeniyle mahallede su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Kayda göre arıza tarihi 11 Ekim 2026 saat 09.25, tamir tarihi ise aynı gün saat 13.00. Etkilenen yerler bölümünde doğrudan Ayaş Hocasinan Mahallesi yer alıyor. Başka bir mahalle veya Ayaş’ın tamamı, paylaşılan kayıtta kesinti kapsamında gösterilmiyor.

Belirtilen başlangıç ve tamir saatleri arasında 3 saat 35 dakikalık bir süre bulunuyor. Bu süre, duyurudaki iki zaman bilgisi üzerinden hesaplanıyor. Çalışmanın fiilen ne zaman tamamlandığına ilişkin ayrıca bir bilgi paylaşılmadığı için kesintinin kesin olarak bu kadar süreceği söylenemiyor.

Yenimahalle Batı Sitesi’nde hangi adresler etkileniyor?

Yenimahalle’deki kesintinin nedeni, Batı Sitesi Mahallesi 2333 Sokak’taki Arzum Huzur Sitesi’nde oluşan 100 milimetre çapındaki çelik boru arızası olarak bildirildi. Arıza açıklamasında bu nedenle su kesintisi yapıldığı belirtildi.

Etkilenen yerler bölümünde Batı Sitesi Mahallesi 2333 Sokak ve civarı ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla duyuruyu Yenimahalle’nin bütün mahallelerinde su kesildiği şeklinde yorumlamak doğru olmaz. Batı Sitesi Mahallesi’nin tamamının etkilendiği yönünde de paylaşılan metinde açık bir bilgi bulunmuyor.

Arıza kaydında başlangıç saati 10.00, öngörülen tamir saati 12.00 olarak yer alıyor. Açıklamada ekiplerin sorunu en hızlı şekilde gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kesinti ve tamir saatleri karşılaştırması

Bölge Etkilenen yer Bildirilen arıza saati Öngörülen tamir saati Ayaş Hocasinan Mahallesi 11 Ekim 2026, 09.25 11 Ekim 2026, 13.00 Yenimahalle Batı Sitesi Mahallesi 2333 Sokak ve civarı 11 Ekim 2026, 10.00 11 Ekim 2026, 12.00

Yenimahalle kaydındaki iki saat arasında 2 saat bulunuyor. Ayaş için belirtilen tamir hedefi ise Yenimahalle’den bir saat sonra. Her iki kayıt da aynı gün meydana gelen arızalara ilişkin; ileri bir tarihte yapılacak planlı bakım duyurusu niteliğinde değil.

Tamir saati, suyun kesin geleceği saat mi?

“Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken duyurudaki tamir saati ile gerçekleşmiş onarım bilgisini ayırmak gerekiyor. Paylaşılan kayıtlar, çalışmaların tamamlanmasının öngörüldüğü zamanı bildiriyor. Bu hedefin gerçekleştiğini doğrulayan bir tamamlanma açıklaması metinlerde yer almıyor.

Bu nedenle Ayaş için “Sular kesinlikle 13.00’te gelecek”, Yenimahalle için ise “Kesinti tam 12.00’de bitecek” şeklinde kesin ifadeler kullanılamıyor. Vatandaşların belirtilen saatleri bir planlama bilgisi olarak değerlendirmesi ve varsa sonraki güncellemeleri kontrol etmesi gerekiyor.

Özellikle evden çıkmadan önce su gerektiren işlerini tamamlamak isteyenler, tamir hedefinin değişebileceğini dikkate alarak hazırlık yapabilir. İşletmeler açısından da müşterilere kesin bir açılış veya hizmet saati bildirmeden önce suyun yeniden geldiğinin kontrol edilmesi yararlı olacaktır.

Kesintiden etkilenenler günlük planlarını nasıl yapabilir?

Hocasinan Mahallesi ile Batı Sitesi Mahallesi’nin belirtilen bölümünde yaşayanlar, su kullanımını gerektiren işleri mevcut duruma göre düzenleyebilir. Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi cihazları çalıştırmadan önce su akışını kontrol etmek, programın kesinti sırasında başlatılmasını önleyebilir.

Kesinti duyurusunu komşularıyla paylaşan kişilerin mahalle, sokak ve tarih bilgisini birlikte aktarması da karışıklığı azaltır. Yalnızca “Ankara’da sular kesildi” şeklindeki bir mesaj, duyurunun kapsamını olduğundan geniş gösterebilir.

Paylaşılan saatler 11 Ekim 2026 tarihine ait olduğundan, aynı kaydın sonraki günlerde güncel bir kesinti gibi dolaşıma sokulmaması gerekir. Haber veya duyuru kontrol edilirken tarih bilgisi, adres kadar dikkatle incelenmelidir.

Ankara su kesintisi bilgileri nereden takip edilir?

Vatandaşlar yeni arıza kayıtlarını ve olası saat değişikliklerini ASKİ’nin resmî internet sitesi üzerinden takip edebilir. Sorgulama sırasında ilçe adıyla birlikte mahalle ve sokak bilgisinin kontrol edilmesi, kendi adresinin duyuru kapsamına girip girmediğini anlamayı kolaylaştırır.

Paylaşılan mevcut bilgilere göre Ayaş Hocasinan Mahallesi’nde çalışma için 13.00, Yenimahalle Batı Sitesi Mahallesi 2333 Sokak ve çevresinde ise 12.00 hedefi bulunuyor. Onarımın tamamlanmasına ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde, kesintinin durumu bu bilgiye göre değerlendirilmelidir.